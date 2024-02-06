أوسيمين يتخلف عن سفرية “النسور” إلى بواكي

تخلف نجم المنتخب النيجيري، فيكتور أوسيمين، عن سفرية “النسور” من أبيدجان إلى بواكي تحسبا لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف نهائي “كان” كوت ديفوار.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا عبر موقع “إكس”، أن أعضاء المنتخب سافروا اليوم من أبيدجان إلى بواكي، لكن أوسيمين لم يكن متواجدا بالرحلة رفقتهم، بسبب آلام في البطن.

Members of the team traveled from Abidjan to Bouaké today via a 10pm Air Cote D’Ivoire flight. Osimhen did not however make the trip as a result of an abdominal discomfort. Team medics confirmed that he has been placed under close watch with a member of the medical team staying… pic.twitter.com/G39LqaKcVA — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) February 5, 2024

وأوضح البيان، أن أطباء منتخب نيجيريا أكدوا أن أوسيمين يخضع للمراقبة عن كثب، مع وجود أحد أعضاء الفريق الطبي معه في أبيدجان.

وأشار البيان إلى أنه إذا تم تعافي أوسيمين صباح الثلاثاء، فسينضم إلى بعثة المنتخب في بواكي قبل خوض الحصة التدريبية الأخيرة المرتقبة أمسية الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، أمسية الأربعاء، بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، بملعب السلام ببواكي، لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.