أوسيمين يتخلف عن سفرية “النسور” إلى بواكي

تخلف نجم المنتخب النيجيري، فيكتور أوسيمين، عن سفرية “النسور” من أبيدجان إلى بواكي تحسبا لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف نهائي “كان” كوت ديفوار.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا عبر موقع “إكس”، أن أعضاء المنتخب سافروا اليوم من أبيدجان إلى بواكي، لكن أوسيمين لم يكن متواجدا بالرحلة رفقتهم، بسبب آلام في البطن.

Members of the team traveled from Abidjan to Bouaké today via a 10pm Air Cote D’Ivoire flight. Osimhen did not however make the trip as a result of an abdominal discomfort. Team medics confirmed that he has been placed under close watch with a member of the medical team staying… pic.twitter.com/G39LqaKcVA

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) February 5, 2024