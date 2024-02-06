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رياضة

أوسيمين يتخلف عن سفرية “النسور” إلى بواكي

عمر سلامي
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أوسيمين يتخلف عن سفرية “النسور” إلى بواكي
أرشيف
فيكتور أوسيمين

تخلف نجم المنتخب النيجيري، فيكتور أوسيمين، عن سفرية “النسور” من أبيدجان إلى بواكي تحسبا لمواجهة جنوب إفريقيا في نصف نهائي “كان” كوت ديفوار.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب نيجيريا عبر موقع “إكس”، أن أعضاء المنتخب سافروا اليوم من أبيدجان إلى بواكي، لكن أوسيمين لم يكن متواجدا بالرحلة رفقتهم، بسبب آلام في البطن.

وأوضح البيان، أن أطباء منتخب نيجيريا أكدوا أن أوسيمين يخضع للمراقبة عن كثب، مع وجود أحد أعضاء الفريق الطبي معه في أبيدجان.

وأشار البيان إلى أنه إذا تم تعافي أوسيمين صباح الثلاثاء، فسينضم إلى بعثة المنتخب في بواكي قبل خوض الحصة التدريبية الأخيرة المرتقبة أمسية الثلاثاء.

ومن المقرر أن تقام مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا، أمسية الأربعاء، بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، بملعب السلام ببواكي، لحساب نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023.

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