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أوكرانيا وبوتين.. أكثر ما يقرأ عنه العرب في “ويكيبيديا”!

محمد عبد المؤمن
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أوكرانيا وبوتين.. أكثر ما يقرأ عنه العرب في “ويكيبيديا”!

أصبحت “أوكرانيا” أكثر ما يقرأ عنه مستخدمو الانترنت العرب على موقع “ويكيبيديا”. بالتزامن مع أزمة التدخّل العسكري الروسي في البلاد.

وكشفت “ويكيبيديا”، وهي موسوعة رقمية مفتوحة. عن قائمة المقالات الأكثر قراءة على نسختها العربية في شهر فيفري الماضي.

وقد تصدّر المقال الخاص بدولة أوكرانيا، قائمة الأكثر قراءة عربيا، بما يزيد عن 778 ألف قراءة. متبوعا بمقال “حلف شمال الأطلسي” بأكثر من 683 ألف قراءة.

كما تظهر في القائمة التي تضمّ 15 مقالا، مقالات:

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