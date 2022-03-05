أوكرانيا وبوتين.. أكثر ما يقرأ عنه العرب في “ويكيبيديا”!
أصبحت “أوكرانيا” أكثر ما يقرأ عنه مستخدمو الانترنت العرب على موقع “ويكيبيديا”. بالتزامن مع أزمة التدخّل العسكري الروسي في البلاد.
وكشفت “ويكيبيديا”، وهي موسوعة رقمية مفتوحة. عن قائمة المقالات الأكثر قراءة على نسختها العربية في شهر فيفري الماضي.
وقد تصدّر المقال الخاص بدولة أوكرانيا، قائمة الأكثر قراءة عربيا، بما يزيد عن 778 ألف قراءة. متبوعا بمقال “حلف شمال الأطلسي” بأكثر من 683 ألف قراءة.
كما تظهر في القائمة التي تضمّ 15 مقالا، مقالات:
- الدول الأعضاء في حلف الناتو، في المركز الـ5 بأكثر من 378 ألف قراءة.
- فلاديمير بوتين، في المركز الـ6 بأكثر من 370 ألف قراءة.
- روسيا، في المركز الـ7 بأكثر من 327 ألف قراءة.
- الاتحاد السوفياتي، في المركز الـ9 بأكثر من 256 ألف قراءة.
- فولوديمير زيلينسكي، في المركز الـ13 بأكثر من 187 ألف قراءة.
أكثر المقالات زيارةً على ويكيبيديا العربية لشهر فبراير (شباط) 2022 ميلاديًا. pic.twitter.com/2imhoCslvb
— ويكيبيديا العربية (@ArabicWikipedia) March 5, 2022