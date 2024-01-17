أوكوشا يرشّح هذه المنتخبات للذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا

رشّح أسطورة كرة القدم النيجيرية جاي جاي أوكوشا، عدة منتخبات للذهاب بعيدا في بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية بكوت ديفوار، في مقدمتها منتخب بلاده.

وقال أوكوشا في حوار لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: ” المرشح الأول هو نيجيريا بطبيعة الحال، سننتظر ونرى”.

وأشاد النجم النيجيري السابق بمنتخبي السنغال والمغرب، وقال في هذا السياق: “لدينا العديد من المنتخبات التي يمكننا القول إن لديها ما يلزم للتتويج، السنغال، التي شاهدت مباراتها الأولى، أعطت انطباعا جيدا، المغرب، بالطبع، نعلم أنهم كانوا رائعين في كأس العالم، ونتوقع منهم أن يقدموا أداءً جيدًا مرة أخرى”.

وأضاف أوكوشا: “عندما تنظر إلى منتخبات مثل الرأس الأخضر وغينيا الاستوائية وأنغولا، لا يمكنك التغاضي عنها، فقد أظهروا مدى صعوبة كأس أمم إفريقيا الآن”.

وتابع أوكوشا: ” لم يعد بإمكانك اعتبار منتخب ما غير مرشح، وبطبيعة الحال، هناك أيضا البلد المنظم، كوت ديفوار، مع وجود عدد كبير من المشجعين خلفهم، سيكون من الصعب مواجهتهم في هذه البطولة، وفي الوقت الحالي، سيكون من المبكر جدًا تعيين المرشح الأول”.