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رياضة

أوكيدجة يبصم على المشاركة رقم 100 في الليغ 1

طارق.ب
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أوكيدجة يبصم على المشاركة رقم 100 في الليغ 1

بلغ الحارس الدولي الجزائري السابق ألكسندر أوكيدجا، حاجز المباراة رقم 100 في الدوري الفرنسي بقميص فريقه ميتز، بمناسبة لقاء لوريان، برسم الجولة 20 من “الليغ1″، التي تلقى فيها حارس الخضر هدفين في تلك المواجهة.

وقامت إدارة نادي ميتز بتكريم حارسها الجزائري، بإهدائه قميص الفريق برقم 100، احتفالا بهذه المناسبة، التي تؤكد المستويات المتميزة التي قدمها حارس الخضر السابق، رفقة ناديه بعدما خاض 20 مباراة مع فريقه ميتز في “الليغ1″، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مناسبات.

جدير بالذكر، أن اوكيدجة كان قد اعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الجزائري، وفتح الباب أمام عودته، في حال كان الخضر بحاجته، وهو ما قد يجعله يغير رأيه بعد مغادرة الناخب الوطني جمال بلماضي من على رأس المنتخب، رغم المستويات التي قدما ماندريا سابقا.

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