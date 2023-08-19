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رياضة

أوكيدجة يحقق رقما مميزا في الدوري الفرنسي

ط. بوغراب
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أوكيدجة يحقق رقما مميزا في الدوري الفرنسي

حقق الحارس الدولي الجزائري السابق أليكسندر أوكيدجة أرقاما مميزة رفقه ناديه ميتز الفرنسي، في لقاء رين لحساب الجولة الأولى من الدوري الفرنسي الليغ1.

وقام الجزائري أوكيدجة بأكثر من 09 تصديات في المباراة الواحدة، وهو رقم قياسي في الدوري الفرنسي، رغم تلقيه ل05 أهداف كاملة في المواجهة.

يذكر، أن أوكيدجة أعلن إعتزاله اللعب الدولي، غير أن مستوياته قد تجعله يعيد النظر في قراراه، خاصة وأن المنتخب الوطني يعاني في منصب حراسة المرمى، بعد ابتعاد الحارس التاريخي للخصر رايس وهاب مبولحي عن المنافسة، وعدم اقتناع الناخب الوطني بمستوى الحراس الآخرين.د

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