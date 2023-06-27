-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول الطقس: موجة حر عبر 7 ولايات
رياضة

أولمبياد باريس.. حظر المشروبات الكحولية في المدرجات

عمر سلامي
  • 19
  • 0
أولمبياد باريس.. حظر المشروبات الكحولية في المدرجات
أرشيف
حظر المشروبات الكحولية في أولمبياد باريس 2024

أكدت تقارير إعلامية أن المدرجات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، ستكون خالية من المشروبات الكحولية.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن القسم المخصص لكبار الشخصيات في المدرجات سيستثنى من حظر تناول المشروبات الكحولية.

وأوضحت أن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 اتخذت القرار استنادا إلى قرار حظر المشروبات الكحولية في المنشآت الرياضية، المعمول به في فرنسا منذ عام 1991.

و تم حظر المشروبات الكحولية في الملاعب نظرا للقيود المتعلقة بجائحة “كورونا” خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية “طوكيو 2020” التي أقيمت عام 2021،
وفي كل من نسختي 2012 و2016 من الأولمبياد، في لندن وريو دي جانيرو، جرى السماح بنوع واحد من الجعة في الملاعب.

ورفضت قطر السماح بالمشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم 2022، وهو قرار تأكدت صحته بعدم حدوث أي مشاكل جماهيرية كما كان يحدث في كل النسخ السابقة من المونديال.

مقالات ذات صلة
بعثة من “الفيفا” مُنتظرة بِالجزائر في جويلية

بعثة من “الفيفا” مُنتظرة بِالجزائر في جويلية

بِالفيديو: بصمة قوية لـ “قندوسي” في تأهّل الأهلي

بِالفيديو: بصمة قوية لـ “قندوسي” في تأهّل الأهلي

بالصور.. غوارديولا يستريح في مصر بعد التتويج بالثلاثية

بالصور.. غوارديولا يستريح في مصر بعد التتويج بالثلاثية

لعب ضد “الخضر” عام 2003.. وفاة دولي بلجيكي داخل مقهى

لعب ضد “الخضر” عام 2003.. وفاة دولي بلجيكي داخل مقهى

ريال مدريد يعلن تمديد عقد مودريتش

ريال مدريد يعلن تمديد عقد مودريتش

تعيين طاقم تحكيم مباراة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة

تعيين طاقم تحكيم مباراة شبيبة الساورة واتحاد العاصمة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد