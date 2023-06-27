أولمبياد باريس.. حظر المشروبات الكحولية في المدرجات

أكدت تقارير إعلامية أن المدرجات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، ستكون خالية من المشروبات الكحولية.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أن القسم المخصص لكبار الشخصيات في المدرجات سيستثنى من حظر تناول المشروبات الكحولية.

وأوضحت أن اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 اتخذت القرار استنادا إلى قرار حظر المشروبات الكحولية في المنشآت الرياضية، المعمول به في فرنسا منذ عام 1991.

من الصحافة الاوربية : منشآت اولمبياد باريس 2024 تقرر ان تمشي على نهج مونديال قطر وتمنع بيع المشروبات الكحولية . pic.twitter.com/XAfhCeKOZc — خالد جاسم (@khalidjassem74) June 27, 2023

و تم حظر المشروبات الكحولية في الملاعب نظرا للقيود المتعلقة بجائحة “كورونا” خلال دورة الألعاب الأولمبية الماضية “طوكيو 2020” التي أقيمت عام 2021،

وفي كل من نسختي 2012 و2016 من الأولمبياد، في لندن وريو دي جانيرو، جرى السماح بنوع واحد من الجعة في الملاعب.

ورفضت قطر السماح بالمشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم 2022، وهو قرار تأكدت صحته بعدم حدوث أي مشاكل جماهيرية كما كان يحدث في كل النسخ السابقة من المونديال.