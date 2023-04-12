أولوية قروض الاستثمار على شراء السيّارات والتجهيزات الكهرومنزلية

حزمة منتجات جديدة للصيرفة الإسلامية بالبنوك العمومية

تُطلق البنوك العمومية حزمة منتجات جديدة تتعلّق بالاستثمار ضمن صيغة الصيرفة الإسلامية بعد عيد الفطر، حيث تلقت المؤسسات المصرفية العمومية تعليمات صارمة بتوجيه اهتمامها بالدرجة الأولى لتمويل قطاع الأعمال والاستثمار، وعدم الاكتفاء بالمنتجات الاستهلاكية كالسيارات والتجهيزات الكهرومنزلية.

وتسعى البنوك العمومية لاسترجاع أموال السوق السوداء بكل الطرق والوسائل المتاحة استجابة لتعليمات السلطات العليا في البلاد، مع التركيز على منتجات الصيرفة الإسلامية لإقناع أكبر شريحة من المواطنين بأهمية الادخار في القنوات الرسمية بدل الاكتناز المنزلي.

وبعد أن تلقت البنوك الستة تعليمات بالنزول إلى الجامعات والمستشفيات والصالونات والمعارض للتعريف بمنتجاتها، تستهدف المؤسسات المصرفية بداية من شهر رمضان الجاري جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفايسبوك، في حين يُرتقب أن تعلن عن منتجات جديدة للاستثمار بعد عيد الفطر، مع الانتقال من تمويل السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية إلى التركيز على مجال الأعمال بمختلف تشعباته.

ويقول رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح لـ”الشروق”، أن البنك يسعى بكل السبل والوسائل لجذب أكبر حجم من الأموال النائمة في السوق السوداء عبر مختلف عروض ومنتجات الصيرفة الإسلامية والتي تشهد اليوم إقبالا واسعا، مؤكدا أن حجم الادخار بلغ إلى غاية شهر أفريل الجاري 2300 مليار سنتيم، ويرتقب أن يرتفع بشكل قياسي خلال المرحلة المقبلة.

ويضيف المتحدّث أن القرض الشعبي الجزائري سيركّز اهتمامه بداية من اليوم على منتجات الاستثمار، عبر الخروج من مجرّد الاكتفاء بتمويل السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية عبر المرابحة إلى الاستثمار من خلال اقتراح منتجات جديدة أمام المتعاملين العموميين والخواص.

ويعمل القرض الشعبي الجزائري على تحسيس العملاء من خلال المشاركة في الصالونات والمعارض ومراكز النشاط التجاري الكبرى وحتى بالجامعات والمستشفيات والملتقيات الخاصة بالاستثمار، حيث يقول مزاري: “خلال المرحلة الحالية بتنا نستهدف الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع كل فئات المجتمع دون استثناء”.

وأضاف مزاري أن عدد العروض المتوفّرة اليوم لدى القرض الشعبي الجزائري الخاصة بالاستثمار تعادل إثنيْن، تُمكّن المستثمر من اقتناء العقار والتجهيزات، إلا أنه يرتقب أن يطلق البنك مباشرة بعد عيد الفطر المبارك 3 منتجات أخرى، ويستهدف أكبر فئة من رجال الأعمال والمستثمرين العموميين والخواص، وذلك بعد أن حقق البنك نسبة تعبئة مقبولة.

ويستعرض البنك الخارجي الجزائري 3 منتجات خاصة بالصيرفة الإسلامية موجّهة للاستثمار، بعيدا عن عمليات تمويل السيارات والتجهيزات الكهرومنزلية وأيضا بالنسبة للبنك الوطني الجزائري، وتوفّر البنوك العمومية اليوم حوالي 15 منتجا موّجها بالدرجة الأولى للاستثمار، والذي يُفترض أن يشهد مرحلة جديدة مع الإفراج عن ملف العقار الصناعي قريبا، خاصة وأن الدولة اعتمدت منذ السنة الماضية قانون استثمار جديد أكثر جاذبية للمتعاملين المحليين والأجانب.