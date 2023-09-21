أول تصريح لصادي بعد انتخابه رئيسا لـ”الفاف” (فيديو)

في أول تصريح له بعد انتخابه رئيسا للاتحادية الجزائري لكرة القدم، أكد وليد صادي أنه سيعمل على أن يكون في مستوى الثقة التي وضعت في شخصه.

وقال الرئيس الجديد لـ”الفاف”: “في هذه اللحظات المميزة، الواجب يقتضي تقديم الشكر على الثقة التي وضعتموها في شخصي، والتي هي في الواقع تكليف وليست تشريف، وسأعمل على بذل كل الجهود المطلوبة للارتقاء إلى مستوى ثقتكم وثقة جماهيرنا والقيادة الرشيدة للبلاد”.

وأضاف: “أنتظر منكم تقديم يد العون من أجل إنجاح مهمتي في الارتقاء بكرة القدم.. مصلحتنا واحدة وغايتنا واحدة ووطنا واحد”.

وليد صادي رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم

وانتخب وليد صادي رئيسا جديدا للاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلال الجمعية الانتخابية العامة المنعقدة صبيحة الخميس بالمركز التقني بسيدي موسى.

وتحصل المترشح الوحيد وليد صادي على 76 صوتا بنعم، و5 أصوات بـ”لا”، فيما تم إلغاء صوت واحد.

وسيترأس وليد صادي الاتحاد الجزائري لكرة القدم، خلاال الفترة المتبقية من عهدة الرئيس السابق زفيزف، أي إلى غاية 2025.

هذه هي أهم النقاط التي سيركز عليها صادي خلال رئاسته لـ”الفاف”

واستعرض المترشح الوحيد لرئاسة “الفاف” وليد صادي خلال الجمعية العامة الإنتخابية، أهم النقاط التي سيركز عليها بعد انتخابه.

وتحدث صادي في كلمة له،عن أهم محاور برنامجه، وأبرزها في 21 نقطة اعتبرها من الأولويات:

1. اعتماد هيكل تنظيمي جديد لإدارة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

2. اعتماد الأساليب العصرية كالرقمنة والتخطيط والاستشراف.

3. العمل على إثراء الأدوات القانونية والتنظيمية الكفيلة باستدراك النقائص.

4. الإلمام العاجل بالوضع المالي للاتحادية، بالاستعانة بخبراء واعتماد استراتيجية تسويق واستثمار، وتنويع

5. تخفيض حجم الانفاق العام للاتحادية، وترشيد النفقات.

6. التعجيل في تأهيل المركز التقني تحسبا للمواعيد القادمة للمنتخب الوطني.

7. رصد كل الموارد البشرية واللوجيستية ووضعها تحت تصرف المنتخب الوطني خلال كان كوت ديفوار 2024.

8. دعم المنتخبات الشبانية من أجل عودتها إلى الواجهة.

9. دعم كرة القدم النسوية ومنتخب السيدات ومرافقتها بكل الوسائل.

10. بعث كرة القدم المدرسية والجامعية مع إنشاء منتخب وطني مدرسي وجامعي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

11. إعادة ترتيب الأمور في المديرية الفنية والاستنجاد بالكفاءات الجزائرية داخل وخارج الوطن.

12. العودة إلى التكوين اللامركزي عبر كامل ربوع الوطن، بتنصيب مديرين جهويين، يشرفون على انتقاء اللاعبين.

13. تطوير كرة القدم داخل القاعة لخلق منتخب وطني قوي.

14. بعث أسس كرة القدم الشاطئية وتطويرها وتكوين منتخب قوي.

15. استحداث خلية دائمة لمتابعة كل اللاعبين الشبان في الخارج.

16. لقاء مع الفاعلين في كرة القدم المحلية المحترفة والهاوية، والاستماع إليهم.

17. فتح حوار عاجل مع مسؤولي الأندية لتقييم مشروع الاحتراف.

18. تطوير كرة القدم النسوية وتشجيعها.

19. تطوير سلك الحكام، ووضع الحكام في أفضل الظروف والعمل على التكوين الجيد.

20. حل مشكل ديون الفرق على مستوى غرفة فض المنازعات.

21. زيادة مسؤوليات رؤساء الرابطات من أجل اللامركزية في تسيير الاتحادية.