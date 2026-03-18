أول رد من الاتحاد السنغالي بعد قرار “الكاف”

ردّ الاتحاد السنغالي لكرة القدم على قرار الاتحاد الإفريقي للعبة، والقاضي بسحب كأس إفريقيا من أسود التيرانغا، وإعلان المنتخب المغربي بطلا لنسخة 2025.

وأصدر الاتحاد السنغالي بيانا رد فيه على قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف.

وأدان الاتحاد السنغالي هذا القرار بأشد العبارات، واصفاً إياه بأنه “غير عادل وغير مسبوق وغير مقبول”، معتبراً أنه يمس بسمعة كرة القدم الإفريقية ومبادئها الأساسية.

وأعلن الاتحاد السنغالي عن نيته التقدم باستئناف فوري أمام محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في لوزان، وسيباشر الإجراءات العاجلة في أقرب وقت ممكن.

وأكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في الوقت ذاته، التزامه الثابت بقيم النزاهة والعدالة الرياضية والشفافية.

وأضاف أنه سيحرص على إطلاع الجمهور السنغالي والإفريقي على كافة المستجدات في هذه القضية بشكل دوري وشفاف.

وفاز أسود “التيرانغا” على منتخب المغرب بهدف دون رد في المباراة النهائية من كأس أمم إفريقيا 2025 .

وشهدت المباراة انسحابا مؤقتا للاعبي المنتخب السنغالي بعدما منح حكم المباراة ركلة جزاء للمنتخب المغربي، قبل أن يستأنف اللعب.

وضيّع إبراهيم دياز ركلة الجزاء، ليسجل بعدها بابي غاي هدف الفوز للسنغال في الوقت الإضافي.