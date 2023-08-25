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العالم

أول صورة جنائية لرئيس أمريكى..  ترامب يدخل التاريخ

الشروق أونلاين
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أول صورة جنائية لرئيس أمريكى..  ترامب يدخل التاريخ
من حساب ترامب على منصة "إكس"
صورة لترامب أثناء احتجازه في جورجيا

نُشِرت مساء الخميس صورة جنائيّة لدونالد ترامب التُقِطت داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأمريكي السابق.

ويظهر في الصورة الملياردير الجمهوري عبوساً وعاقداً حاجبَيه ومُحدّقاً في الكاميرا، ستُسجّل في التاريخ بوصفها أوّل صورة جنائيّة لرئيس أمريكي سابق.

وندّد ترامب بـ”مهزلة قضائيّة” بعد توقيفه رسميًّا الخميس بتهمتَي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفاً ما حصل بأنه “تدخّل انتخابي”.

وقال ترامب لصحافيّين بينما كان يستعدّ للسفر من أتلانتا، بعد أن أوقِف فترة وجيزة والتُقِطت له صورة جنائيّة في سجن مقاطعة فولتون: “ما حدث هنا هو مهزلة قضائيّة. لم نرتكب أيّ خطأ. لم أرتكب أي خطأ”.

وأضاف “ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات”.

ونشر ترامب على حسابه “صورة جنائية” التقطت له الخميس في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا مع عبارة “تدخُل في الانتخابات.. لا تستسلم أبدا”، وتضمن المنشور دعوة لإنصاره للتبرع دعما لحملته لانتخابات الرئاسة عام 2024

وهذه المرة الأولى التي يتواصل فيها الرئيس الأميركي السابق مع جمهوره عبر هذا الحساب منذ حظرته الإدارة السابقة لمنصة تويتر عقب أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في واشنطن في السادس من جانفي 2021، وقبل الحظر كان عدد متابعيه 88 مليونا.

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