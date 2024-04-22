أول قرار من “الكاف” بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بينا بخصوص مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي، التي لم تلعب سهرة الأحد.

وأعلن “كاف” عن إحالة ملف مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي، إلى الجهات المختصة، بعد عدم إجراء اللقاء.

واعتذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أي إزعاج قد يحدث للرعاة وشركاء البث التلفزيوني.

ولم تلعب مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان، لحساب ذهاب نصف نهائي كأس “الكاف”، بسبب رفض النادي المغربي دخول أرضية الميدان.

ودخل لاعبو اتحاد العاصمة إلى أرضية الميادين مثلما تنص عليه القوانين، في حين لم يدخل ثلاثي التحكيم وفريق نهضة بركان، وهو أمر مخالف للقوانين المسيرة للمنافسات الكروية وتنظيمات “الكاف” و”الفيفا”.

وقال المدير الرياضي لاتحاد الجزائر، توفيق قريشي في تصريحات له : “فريقنا تواجد فوق أرضية الميدان في موعد المباراة كما كان مقررا له إلا أن الخصم رفض اللعب وفضل البقاء في غرف تغيير الملابس، حتى ثلاثي التحكيم رفض الدخول الى أرضية الميدان وهو ما يخالف كل القوانين المسيرة للمنافسات الكروية وتنظيمات الكونفدرالية الافريقية، والاتحاد الدولي فيفا”.

وأضاف توفيق قريشي : ” القانون واضح، الفيفا ترفض وضع أي خرائط على أقمصة الفرق، و اندهشنا من قرار الكاف، لا نعلم إذا كانت هذه الهيئة الكروية غير تابعة للفيفا أم ماذا”.