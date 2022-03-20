أول مسابقة للالتحاق بمدرسة المحامين بعد رمضان

كشف رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، عن موعد تنظيم أول مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمحامين، التي سترى النور قريبا، أين يخضع المحامي حسبه لتكوين، كتكوين القاضي في مدرسة متخصصة، مؤكدا أن ذلك سيكون بعد مرور شهر رمضان المقبل وصدور القرار الوزاري المشترك الذي هو في طور الإمضاء، على حد تعبيره.

وأبرز طايري في حديثه إلى الصحافة بالبويرة أن الالتحاق المدرسة الوطنية للمحامين سيكون عن طريق مسابقة تنظمها وزارة العدل، بالتنسيق مع الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، حيث ستكون الكفاءة المهنية لمدة سنة على أن يكون التربص لمدة سنتين بالمكاتب، تحت إشراف الإتحاد.

ومن جهته، شدد نقيب منظمة المحامين بالبويرة، كمال بن عمروش، على هامش حفل تخرج 80 محاميا جديدا بالبويرة، أنه لا يمكن تصور عدالة من دون دفاع قوي، موجها حديثه إلى هؤلاء بضرورة التمسك بالتكوين المستمر والجيد فضلا عن التحلي بأخلاقيات المهنة.