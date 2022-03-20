-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

أول مسابقة للالتحاق بمدرسة المحامين بعد رمضان

أحسن حراش
  • 92
  • 0
أول مسابقة للالتحاق بمدرسة المحامين بعد رمضان
أرشيف

كشف رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إبراهيم طايري، عن موعد تنظيم أول مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للمحامين، التي سترى النور قريبا، أين يخضع المحامي حسبه لتكوين، كتكوين القاضي في مدرسة متخصصة، مؤكدا أن ذلك سيكون بعد مرور شهر رمضان المقبل وصدور القرار الوزاري المشترك الذي هو في طور الإمضاء، على حد تعبيره.

وأبرز طايري في حديثه إلى الصحافة بالبويرة أن الالتحاق المدرسة الوطنية للمحامين سيكون عن طريق مسابقة تنظمها وزارة العدل، بالتنسيق مع الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، حيث ستكون الكفاءة المهنية لمدة سنة على أن يكون التربص لمدة سنتين بالمكاتب، تحت إشراف الإتحاد.

ومن جهته، شدد نقيب منظمة المحامين بالبويرة، كمال بن عمروش، على هامش حفل تخرج 80 محاميا جديدا بالبويرة، أنه لا يمكن تصور عدالة من دون دفاع قوي، موجها حديثه إلى هؤلاء بضرورة التمسك بالتكوين المستمر والجيد فضلا عن التحلي بأخلاقيات المهنة.

مقالات ذات صلة
عدل: انطلاق تسليم شهادات التخصيص لـ 40 ألف مكتتب

عدل: انطلاق تسليم شهادات التخصيص لـ 40 ألف مكتتب

مناقشة الدكتوراه للطلبة الممنوحين في الخارج.. الوزارة تصدر توضيحا

مناقشة الدكتوراه للطلبة الممنوحين في الخارج.. الوزارة تصدر توضيحا

“مطاعم الرحمة” تحت المجهر!

“مطاعم الرحمة” تحت المجهر!

صالون الطالب “خطوة” يعود من جديد يومي 22و23 مارس بوهران

صالون الطالب “خطوة” يعود من جديد يومي 22و23 مارس بوهران

هل أضحت “دقلة نور” الجزائرية محمية من قبل التجارة العالمية؟

هل أضحت “دقلة نور” الجزائرية محمية من قبل التجارة العالمية؟

محرز سيلعب أهم مباريات عمره في ظرف أسبوعين

محرز سيلعب أهم مباريات عمره في ظرف أسبوعين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد