أول وفاة بفيروس كورونا في الصين منذ 6 أشهر

أعلنت الصين يوم الأحد، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في البلاد منذ نحو 6 أشهر. وقالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية أن الوفاة تعود لرجل في الـ87، في العاصمة بكين.

كما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 24 ألف إصابة جديدة بالفيروس، في الساعات الـ24 الماضية.

وتعتبر هذه الوفاة الأولى في الصين منذ 26 ماي الماضي. حيث يبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا 5227 وفاة، من ظهور الجائحة.

الصين: حجر منزلي “صارم” على 21 مليون شخص بسبب كورونا

وفي 1 سبتمبر 2022، أعلنت السلطات في الصين عن فرض حجر منزلي على سكان مدينة تشنغدو البالغ عددهم 21 مليونا. بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهذا اعتبارا من ليلة الخميس.

وسيكون لزاما على سكان تشنغدو البقاء في منازلهم إلى أجل غير مسمى، باستثناء الحالات الطبية الطارئة. ويمكن للعائلات إرسال شخص واحد للخارج، مرة واحدة في اليوم، لشراء الحاجيات الغذائية.

ولا يمكن لأي من سكان المدينة مغادرة ترابها، إلا بعد الحصول على نتيجة اختبار سلبية لاختبار الكشف عن الإصابة بكورونا، في خلال الساعات الـ24 التي تسبق المغادرة.

وجاء هذا الإجراء بغد أن أبلغت سلطات تشنغدو عن تسجيل 157 حالة إصابة بالفيروس. وأرجع مسؤول محلي ذلك إلى الاتصالات المتكررة بين الناس في أماكن الترفيه، التي تشهد إقبالا كبيرا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.