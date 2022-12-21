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رياضة

أوّل بطاقة حمراء في مشوار “توغاي”!

علي بهلولي
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أوّل بطاقة حمراء في مشوار “توغاي”!
الأرشيف
محمد الأمين توغاي

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري محمد الأمين توغاي، الأربعاء، لِعقوبة الطرد.

وخسر فريق الترجي الرياضي بِنتيجة (1-2) أمام المضيّف الملعب التونسي، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الثالثة من عمر البطولة المحلّية.

وطرد الحكمُ مدافعَ الترجي محمد الأمين توغاي في الوقت بدل الضّائع (90+5).

ولم يسبق للاعب الخطّ الخلفي الجزائري أن غادر أرضية الميدان بِبطاقة حمراء، على الأقلّ في فئة الأكابر. خاصّة وأنه مدافع هادئ، ولا يميل إلى الاعتداءات الخشنة لِتحييد خطورة المهاجمين.

وكان توغاي قد دخل مُؤخّرا في خلافات حادّة مع إدارة ناديه الترجي التونسي، لِأسباب لها صلة بِالمُستحقّات المالية.

ويرتبط محمد الأمين توغاي (22 سنة) مع نادي الترجي التونسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في جانفي 2020 وتنقضي في صيف 2024.

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