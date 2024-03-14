أوّل حضور لِبيتكوفيتش في البطولة الوطنية ومهرجان من الأهداف

حضر النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش سهرة الخميس، لِأوّل مرّة مباراة في منافسة البطولة.

وتابع التقني بيتكوفيتش من المنصّة الشرفية لِملعب “5 جويلية 1962″، أطوار مباراة مولودية الجزائر والضّيف نادي جمعية الشلف. لِحساب الجولة الـ 20 من عمر البطولة الوطنية. والتّي أدارها حكم السّاحة الدّولي مصطفى غربال.

وكان بيتكوفيتش مرفوقا بِمُساعده في الجهاز الفني لـ “الخضر” التقني دافيدي موراندي.

والتزم بيتكوفيتش في تاريخ سابق بِمُتابعة وقائع البطولة الوطنية، وعدم التمييز بين اللاعبين المحلّيين والعناصر المحترفة بِالخارج.

وشهدت هذه المباراة تسجيل كمّ هائل من الأهداف، وفوز المولودية بِنتيجة كبيرة (6-3)، بعد أن أنهت الشوط الأوّل بِتخلّف في النتيجة (1-3).

وقبل هذه المباراة، كان فوز مولودية الجزائر بـ (5-3) على الضيف وفاق سطيف في الجولة الرابعة، الانتصار الأكبر (من حيث حصيلة الأهداف) في بطولة الموسم الحالي.

ووقّع سداسية “العميد” كلّ من: المدافع أيوب عبدلاوي في الدقيقة الـ 38، والمهاجمون الإيفواري محمد زونغرانا في الدقيقة الـ 48، وزكريا نعيجي في الدقيقتَين الـ 50 والـ 76، وسفيان بيازيد في الدقيقة الـ 55، وخير الدين مرزوقي في الدقيقة الـ 90.

ورفع نعيجي غلّته إلى 10 أهداف، نظير 7 توقيعات لِبيازيد، و6 لِمرزوقي، وهدفَين لِعبدلاوي، بينما افتتح زونغرانا العدّاد.

وأمضى أهداف جمعية الشلف كلّ من: المدافع عبد الرحمان حمرة في الدقيقة الـ 13، والمهاجم ياسين عليان في الدقيقة الـ 40، وصانع الألعاب عبد الرحمان بورديم في الوقت بدل الضّائع (45-10).

ورفع بورديم رصيده إلى 3 أهداف، مقابل هدفَين لِعليان، وهدف واحد لِحمرة.

ويتصدّر لائحة الهدّافين مهاجم شباب قسنطينة إبراهيم ديب، بِحصيلة 11 هدفا.

وعمّقت مولودية الجزائر الفارق في الرّيادة بِرصيد 43 نقطة، مُتقدّمة عن الوصيف نادي البارادو بِرصيد 12 نقطة، وتشغل جمعية الشلف الرّتبة الـ 12 بِمجموع 23 نقطة.

وخاضت جمعية الشلف كلّ لقاءات البطولة الوطنية وعددها 20 مواجهة، بينما تنقص نادي الباردو مقابلتان، نظير لقاء واحد للمولودية.

وتُجرى باقي لقاءات الجولة الـ 20 ما بين هذا الجمعة والسبت المقبل.