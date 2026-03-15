-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أوّل خسارة إفريقية لـ”سوسطارة”

الشروق الرياضي
  • 1667
  • 0
خسر نادي اتحاد العاصمة عصر الأحد، بِنتيجة (1-2) أمام فريق مانيما من الكونغو الديموقراطية.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة لوبومباشي الكونغولية، وفوق أرضية ميدان بِعشب اصطناعي، لِحساب ذهاب ربع نهائي كأس “الكاف”. وأدارها حكم الساحة لويس هونيانداندي من البنين.

وسجّل هدف اتحاد العاصمة المهاجم أحمد خالدي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53. رافعا رصيده إلى هدفَين في كأس “الكاف”، و7 أهداف بِاحتساب البطولة الوطنية.

واهتزت شباك أسامة بن بوط حارس مرمى فريق “سوسطارة” بِهدفَين كونغوليَين، في الدقيقتَين الـ 41 (من ركلة جزاء) والـ 65.

ولعب الاتحاد أول مباراة قارّية تحت إمرة المدرب السنيغالي الجديد الأمين ندياي، ومُني بِأوّل خسارة في كأس”الكاف” هذا الموسم.

ويُجرى لقاء العودة بِالجزائر مساء الـ 22 من مارس الحالي، وقبل ذلك يُمكن اعتبار أن ممثّل الكرة الجزائرية يُمكنه التدارك وبلوغ نصف نهائي كأس “الكاف”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد