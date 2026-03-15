أوّل خسارة إفريقية لـ”سوسطارة”

خسر نادي اتحاد العاصمة عصر الأحد، بِنتيجة (1-2) أمام فريق مانيما من الكونغو الديموقراطية.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة لوبومباشي الكونغولية، وفوق أرضية ميدان بِعشب اصطناعي، لِحساب ذهاب ربع نهائي كأس “الكاف”. وأدارها حكم الساحة لويس هونيانداندي من البنين.

وسجّل هدف اتحاد العاصمة المهاجم أحمد خالدي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53. رافعا رصيده إلى هدفَين في كأس “الكاف”، و7 أهداف بِاحتساب البطولة الوطنية.

واهتزت شباك أسامة بن بوط حارس مرمى فريق “سوسطارة” بِهدفَين كونغوليَين، في الدقيقتَين الـ 41 (من ركلة جزاء) والـ 65.

ولعب الاتحاد أول مباراة قارّية تحت إمرة المدرب السنيغالي الجديد الأمين ندياي، ومُني بِأوّل خسارة في كأس”الكاف” هذا الموسم.

ويُجرى لقاء العودة بِالجزائر مساء الـ 22 من مارس الحالي، وقبل ذلك يُمكن اعتبار أن ممثّل الكرة الجزائرية يُمكنه التدارك وبلوغ نصف نهائي كأس “الكاف”.