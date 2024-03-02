أوّل خسارة للمولودية منذ ما يُقارب ستّة أشهر

سقط فريق مولودية الجزائر رائد ترتيب البطولة الوطنية مساء السبت، في فخّ الخسارة بِسطيف.

وخسرت المولودية أمام المُضيّف وفاق سطيف، في مباراة لِحساب الجولة الـ 19 من عمر البطولة الوطنية للقسم الأوّل.

ولم ينهزم “العميد” منذ الـ 22 من سبتمبر الماضي، تاريخ الجولة الثانية ومقابلته خارج القواعد أمام شباب قسنطينة، حيث خسر آنذاك بِنتيجة (1-2).

واكتفى نادي البارادو بِالتعادل مع الضيف اتحاد بسكرة، بينما جلب شباب قسنطينة نقطة بعد تنقله إلى بشار ومواجهته لِشبيبة الساورة. في حين خسرت مولودية البيّض خارج القواعد أمام جمعية الشلف.

وأوقف الحكم مباراة اتحاد سوف والزّائر نجم بن عكنون بِسبب الشغب.

نتائج المقابلات:

و.سطيف 1 – م.الجزائر0

ن.البارادو 0 – ا.بسكرة 0

ش.الساورة 2 – ش.قسنطينة 2

ج.الشلف 2 – م.البيّض 1

ا.سوف – ن.بن عكنون (أوقفها الحكم).

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 40ن (ناقص مقابلة)

2- ن.البارادو 31ن (ناقص مقابلة)

3- ش.بلوزداد 31ن (ناقص 3 مقابلات)

4- ش.قسنطينة 31ن

5- و.سطيف 30ن

6- ش.القبائل 27ن (ناقص مقابلة)

7- ا.خنشلة 27ن (ناقص مقابلة)

8- ا.العاصمة 26ن (ناقص مقابلتَين)

9- م.البيّض 25ن

10- ا.بسكرة 25ن

11- ش.الساورة 24ن

12- ج.الشلف 23ن

13- ن.مقرة 21ن (ناقص مقابلة)

14- م.وهران 15ن

15- ن.بن عكنون 13ن (ناقص مقابلتَين)

16- ا.سوف 7ن (ناقص مقابلة)