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رياضة

أوّل مباراة لـ “ماندي” مع فياريال

علي بهلولي
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أوّل مباراة لـ “ماندي” مع فياريال

خاض اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي مساء السبت، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد فياريال الإسباني.

وخسر فريق فياريال بِنتيجة (2-3) أمام نادي فالونسيا الإسباني، في مباراة ودّية استعدادا للموسم الجديد.

وشارك المدافع عيسى ماندي أساسيا في مواجهة نادي فالونسيا، قبل أن يُستبدل عند بداية الشوط الثاني. وحينها ترك فريقه فياريال مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وتنتظر عيسى ماندي وفريقه فياريال الإسباني مباراة تحضيرية أخرى، أمام نادي أولمبييك مرسيليا الفرنسي، مساء الـ 31 من جويلية الحالي.

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