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رياضة

أوّل مباراة لِمحرز وبن رحمة في الموسم الجديد لـ “البريمرليغ”

علي بهلولي
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أوّل مباراة لِمحرز وبن رحمة في الموسم الجديد لـ “البريمرليغ”

تعرّف اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وسعيد بن رحمة، الأربعاء، على مُنافسَي فريقَيهما مانشستر سيتي ووست هام، في الجولة الأولى من عمر بطولة إنجلترا للموسم المقبل.

جاء ذلك بعد أن أماطت رابطة الكرة الإنجليزية اللّثام عن جدول مقابلات منافسة “البريمرليغ”، نسخة 2021-2022. حيث تُجرى الجولة الأولى في الـ 14 من أوت المقبل.

وهكذا سيُواجه الجناح محرز وفريقه مانشستر سيتي في جولة رفع الستار المضيف نادي توتنهام. ويلعب المهاجم بن رحمة وفريقه وست هام أيضا خارج القواعد لكن مع نادي نيوكاسل.

وكان مانشستر سيتي قد أحرز لقب البطولة الإنجليزية للموسم المُنقضي، وشغل وست هام الرّتبة الـ 6، وتموقع توتنهام في المركز الـ 7، وحلّ نيوكاسل في الرّتبة الـ 12.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 21 من أوت المقبل، يتبارى مانشستر سيتي مع الزّائر نورويتش سيتي (الصّاعد الجديد). ويلعب وست هام مع الضيف ليستر سيتي.

ويُواجه محرز مواطنه بن رحمة في مباراة مانشستر سيتي والضيف نادي وست هام، في الجولة الـ 13 من عمر البطولة الإنجليزية، بِتاريخ الـ 27 من نوفمبر المقبل.

ولكن قبل ذلك وبِالضبط في الـ 7 من أوت المقبل، يخوض رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة الكأس الإنجليزية الممتازة (الدرع الخيرية)، ضد نادي ليستر سيتي. أو مواجهة صاحب لقب البطولة مع المُتوّج بِكأس إنجلترا.

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