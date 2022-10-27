أين هو الآن فوزي غلام؟

انقطعت أخبار اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام، منذ الصّيف الماضي.

ويُعهد عن فوزي غلام أنه لا يُحبّ التصريحات الصّحفية الاستعراضية، وقليل الظهور الإعلامي. وهو ما يُضفي نوعا من الضّبابية حول وضعيته الحالية.

وكان المدافع غلام (31 سنة) قد غادر نادي نابولي في الـ 30 من جوان الماضي، بعد انتهاء مدّة العقد، وعقب 8 سنوات ونصف السنة مثّل فيها ألوان الفريق الإيطالي.

وسافر غلام في الأيّام القليلة الماضية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مُستغلّا فترة الفراغ وعدم انتمائه إلى أيّ نادٍ رياضي.

وارتاد غلام في ساعة مُبكّرة من صباح الخميس القاعة الرياضية الشهيرة “ماديسون سكوار غاردن”، بِمدينة نيويورك الأمريكية.

وتابع لاعب الخط الخلفي السابق لـ “الخضر” مباراة في بطولة كرة السلة الأمريكية، جمعت بين فريقَي نيويورك نيكس والضيف شارلوت هورينتس. كما جاء في تغريدة لِفوزي غلام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويترر”، نشرها الخميس.

وسبق للمنتخب الوطني الجزائري لِكرة السلّة أن لعب في أمريكا، وللمرّة الأولى والأخيرة تظاهرة كأس العالم، وذلك في صيف 2002. وحينها خاض رجال المدرب الوطني بلال فايد مقابلاتهم بِولاية إنديانا. وضمّت صفوف “الخضر” لاعبين أمثال سفيان بولحية وسمير مهناوي ونجيم واعلي وطارق أوكيد وعبد الحليم سايح. وكانت هذه النّسخة الأفضل في تاريخ المنتخب الوطني لِكرة السلّة.