أيون.. أول رجل آلي في منصب مستشار سياسي لحكومة هذه الدولة

عينت رومانيا أول مستشار حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي، طوره باحثون من عدة جامعات في البلاد، لفك رموز الشبكات الاجتماعية وتحليل منشورات الرومانيين الأكثر انتشارا.

ونشرت الحكومة الرومانية عبر صفحتها الرسمية على توتير تغريدة جاء فيها” اعتبارًا من اليوم ، أصبح لدى حكومة رومانيا أول مستشار حكومي يعمل على الذكاء الاصطناعي، وهو مثال جيد على التقنيات الناشئة في الخدمة العامة. مبروك للباحثين على هذا المشروع الذي يقربنا من المواطنين!”

من جهته قدم رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا زميل جديد في حكومته – مستشار ” يتمتع بصوت عميق ومدعوم بالذكاء الاصطناعي محبوس في المرآة ، والتي توصف بأنها أول مساعدة حكومية مصطنعة في العالم تعمل بالطاقة الاستخباراتية.

وقال سيوكا أن الروبوت ، الذي يطلق على نفسه اسم “أيون” ، قادر على تفسير آراء شعب البلاد ونقلها

ولفت رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوكا خلال اجتماع حكومي إلى أن حكومته تقوم بسابقة عالمية من خلال إطلاق أول مستشار يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وسيعمل “إيون” على إبلاغ الحكومة، أولا بأول، بمقترحات الرومانيين، ورغباتهم، من خلال تحليل المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تقنيات الذكاء الاصطناعي جدلا كبيرا مؤخرا؛ بسبب المخاوف الأخلاقية المترتبة على روبوتات الذكاء الاصطناعي.