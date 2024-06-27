إجراء غير مسبوق في نهائي كأس الجزائر

تقرّر على هامش آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لاتحاد الكرة الجزائري، اتّخاذ إجراء غير مسبوق بِشأن المباراة النهائية لِمنافسة كأس الجزائر.

وتُقام هذه المباراة بِملعب “5 جويلية 1962” بين فريقَي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، الجمعة ما بعد المقبلة انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً.

وهكذا تقرّر تنظيم نهائي كأس الجمهورية بِتوظيف تقنية الفيديو (الفار). وهو أمر مسبوق في تاريخ هذه المسابقة.

فضلا عن ذلك، قالت هيئة الرئيس وليد سعدي إن هيئتها اتّخذت جميع الإجراءات اللازمة، للاستفادة من مُعدّات “الفار”. وتسطير برنامج لِتكوين الحكّام بِخصوص هذه التقنية، وذلك بِالتنسيق مع الاتحاد الدولي لِكرة القدم.

وألمحت “الفاف” إلى إمكانية التزوّد بِمُعدّات تقنية الفيديو، وتطبيقها في المنافسات الكروية المحلّية، انطلاقا من الموسم المقبل الذي ينطلق في الـ 14 من سبتمبر المقبل.

هذا وقرّر اتحاد الكرة الجزائري أيضا رفع عقوبة الإيقاف التي كانت مُسلّطة على بعض الحكّام، خلال فعّاليات موسم 2023-2024.