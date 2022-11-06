إحالة الأساتذة فوق 70 سنة على التقاعد.. الوزارة تحدد تاريخ التنفيذ

أمرت وزارة التعليم العالي بإحالة الأساتذة البالغين من العمر 70 سنة على التقاعد دون استثناء، وهذا قبل تاريخ 15 من نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة في مراسلة وجهتتها إلى مديري المؤسسات الجامعية والبحثية أن تطبيق اجراء إحالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين البالغين 70 سنة على التقاعد لم يرقى إلى المستوى المطلوب.

كما أكدت الوزارة أنه تم تسجيل تفاوت في التنفيذ من مؤسسة إلى أخرى، ناهيك عن رفض عدد معتبر من المعنيين بهذا الإجراء تقديم ملفات تقاعدهم بالرغم من إعذارهم لمرات عدة من طرف مؤسساتهم الجامعية.

وعليه دعت الوزراة المؤسسات المعنية إلى تنفيذ الإجراء على جميع المعنيين بدون استثناء، ودعوة المتخلفين منهم إلى الإمتثال لهذا الإجراء قصد تقديم ملفاتهم قبل تاريخ 15 نوفمبر 2022 كآخر أجل تحت طائلة إتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتجسيد ذلك.

إحالة الباحثين فوق 70 سنة على التقاعد.. الوزارة توضح

وفي 29 أفريل 2022، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العملي إن عدد الأساتذة الباحثين والباحثين الذين سيشملهم قرار الإحالة على التقاعد بلغ 1236 أستاذ منهم 312 أستاذا استشفائيا جامعيا أي ما يعادل 2 بالمئة من نسبة الأساتذة الجامعيين في مختلف الرتب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بأن القانون الخاص بالتقاعد يحدد سن 60 سنة ، إلا أنه يمكن للموظف الذي يختار مواصله نشاطه بعد سن الستين الحصول على تمديد خمس سنوات، وفي حالة الموظفين المنتمين لأسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ونظرا لاحتياحات القطاع -يضيف البيان- فقد تم التماس تأجيل سن التقاعد إلى سبعين سنة 70 ، مع إمكانية تمديد نشاطهم بصفة إستثنائية حسب حاجة المؤسسات الجامعية والبحثية المنتمين إليها .

وأفادت الوزارة بأن عدد الذين شملهم الاحالة على التقاعد بعد 70 سنة بلغ 1236 أستاذ جامعي ، من بينهم 312 أستاذا استشفائيا جامعيا، أي ما يعادل 2 بالمئة من مجموع أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الرتب.

وأكدت الوزارة بأن قطاع التعليم العالي يبقى في حاجة للاستفادة من خبرات هذه الفئة، وهذا في إطار التنظيم الجاري العمل به، وخاصة في مجال تأطير الأطروحات ومشاريع البحث العلمي ، ودعوتهم للمشاركة في مختلف اللجان المتعلقة بتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

ويأتي هذا البيان أياما بعد المراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل إحالة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين 70 سنة على التقاعد، بناء على موافقة الوزير الأول، ووفقا لذلك طلبت مديرية الموارد البشرية لدى الوزارة من مديري المؤسسات الجامعية والبحثية الشروع في مباشرة الإجراءات ذات الصلة ودعوة جميع الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين المعنيين بهذا الإجراء لإيداع ملفاتهم قصد تسويتها على مستوى صنادق التقاعد ، ومنحت المعنيين مهلة الفاتح سبتمبر المقبل كأقصى أجل .