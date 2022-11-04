إحالة المتسبب في حادث مرور المدية إلى محكمة الجنح

تم، الخميس، إحالة المتسبب في حادث المرور الذي وقع في أكتوبر الماضي بولاية المدية والذي خلف 7 وفيات وجريحين، على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري.

وحسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية فإنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الاجراءات الجزائية ولاحقا لبياننا الصحفي المنشور بتاريخ 2022/10/21 بخصوص حادث المرور الجسماني الخطير الذي وقع بتاريخ 2022/10/20 وخلف 07 وفيات و جريحين، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية الرأي العام بأنه بتاريخ اليوم 2022/11/03 تم تقديم أمامنا المدعو (س.م) المتسبب في حادث المرور المذكور أعلاه”.

كما أوضح المصدر ذاته أن المعني “تمت متابعته وإحالته على محكمة الجنح وفق إجراءات المثول الفوري بسبب ارتكابه لجنحتي القتل الخطأ والجرح الخطأ المقترنتين بارتكاب مخالفة التجاوز الخطير بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل وكذا مخالفة الجرح الخطأ”.

ويأتي ذلك “طبقا لنصوص المواد 69-71 من القانون رقم 01-14 المتضمن تنظيم حركة المرور عبر الطرق وأمنها وسلامتها المعدل والمتمم و442 من قانون العقوبات”، علما أن المحكمة “قررت تأجيل القضية لجلسة 2022/11/10 مع إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت”، وفقا لما تضمنه البيان.

نيابة قصر البخاري تفتح تحقيقا حول حادث المرور الخطير

وفي 21 أكتوبر 2022، أعلن مجلس قضاء ولاية المدية عن فتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات حادث المرور الذي وقع مساء الخميس، وأودى بحياة 6 أشخاص.

وحسب بيان للجهات المعنية فقد أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري مصالح الدرك المختصة إقليميا بفتح تحقيق معمق حول ظروف وملابسات الحادث، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب مجريات التحقيق .

كما أكدت ذات الهيئة أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لمعالجة هذه القضية.

وحول ملابسات الحادث، أوضح المصدر ذاته أنه قد وقع بسبب قيام سائق الشاحنة بالتجاوز الخطير دون أخذ الاحتياطات اللازمة ومتجاوزا الخط المتواصل.

ولقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حادث مرور ناجم عن اصطدام تسلسلي لـ 4 سيارات وشاحنة بالطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين بلدية سانق وقصر البخاري بولاية المدية.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت كل من وحدة قصر البخاري للحماية المدنية والمركز المتقدم بعجلانة “وحدة القطاع ببوغزول” على الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس، من أجل حادث مرور تمثل في: اصطدام 4 سيارات وشاحنة بالمكان المسمى عين السبع على مستوى الطريق الوطني رقم01 بلدية سانق دائرة قصر البخاري.

وفاة 35 شخصا حوادث مرور خلال الأسبوع الأول من أكتوبر

لقي 35 شخصا حتفهم وأصيب 1238 آخرين بجروح في 1054 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 أكتوبر 2022، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأكد ذات المصدر ان وحدات الحماية المدنية قامت بـ1894 تدخل من أجل 1054 حادث مرور أدى إلى وفاة 35 شخصا وجرح 1238 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المراكز الاستشفائية، وسجلت أثقل حصيلة بولاية بومرداس بوفاة 04 اشخاص وجرح 41 آخرين على إثر 40 حادث مرور.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية -يضيف ذات البيان- في 1654 عملية سمحت بإخـماد 1243 حريق منزلي وصناعي وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولاية الجزائر بـ176 حريق، البليدة بـ69 وولاية تلمسان بـ62 حريقا.