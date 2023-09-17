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الجزائر

إخماد 9 حرائق عبر 5 ولايات والعملية متواصلة عبر هذه الغابات

الشروق أونلاين
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إخماد 9 حرائق عبر 5 ولايات والعملية متواصلة عبر هذه الغابات

كشفت مصالح الحماية المدنية عن إخماد 9 حرائق غابية عبر 5 ولايات فيما تتواصل عملية إخماد 7 أخرى لا تزال المشتعلة لحد الآن.

وكشفت الحماية المدنية، في بيان لها، الأحد، عن الحالة العامة للحرائق حتى الساعة الثامنة صباحا، مشيرة إلى أن حرائق الغابات مست ولايات:

1- ولاية بجاية

-حريق غابة مهوي بلدية تيشي الحريق أخمد

-حريق غابة عش الباز بلدية بجاية عملية الاخماد متواصلة

-حريق غابة تامنخت بلدية سوق الاثنين  الحريق أخمد

-حريق غابة تاحمليت بلدية مالبو الحريق أخمد

-حريق غابة ايت عنان بلدية درقينة عملية الاخماد متواصلة

-حريق غابة تاوريت اغيل بلدية تاوريت اغيل الحريق أخمد

-حريق غابة تيزي عوار بلدية مالبو الحريق متواصل

2- ولاية جيجل

-حريق غابة ايمولة-ارشف بلدية القنار عملية الاخماد متواصلة

– حريق غابة بني خزر بلدية زيامة منصورية الحريق متواصل

3-ولاية سكيكدة

-حريق غابة تادن بلدية واد زهور اخمد تحت الحراسة

4- ولاية قالمة

-حريق غابة منطقة كاف الكراب جبل بني صالح بلدية مجاز الصفاء الحريق أخمد

5- ولاية تيزي وزو

-حريق غابة قرية ايفان بلدية ايت شافع الحريق أخمد

-حريق غابة تيزي يمان بلدية ايت خليلي الحريق أخمد

-حريق غابة قرية ايفداسن بلدية ايت شافع الحريق أخمد

-حريق غابة قرية احدادن بلدية المعاتقة الحريق متواصل

– حريق غابة تيزي الجامع بلدية افرحونن الحريق متواصل

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