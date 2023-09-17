إخماد 9 حرائق عبر 5 ولايات والعملية متواصلة عبر هذه الغابات
كشفت مصالح الحماية المدنية عن إخماد 9 حرائق غابية عبر 5 ولايات فيما تتواصل عملية إخماد 7 أخرى لا تزال المشتعلة لحد الآن.
وكشفت الحماية المدنية، في بيان لها، الأحد، عن الحالة العامة للحرائق حتى الساعة الثامنة صباحا، مشيرة إلى أن حرائق الغابات مست ولايات:
1- ولاية بجاية
-حريق غابة مهوي بلدية تيشي الحريق أخمد
-حريق غابة عش الباز بلدية بجاية عملية الاخماد متواصلة
-حريق غابة تامنخت بلدية سوق الاثنين الحريق أخمد
-حريق غابة تاحمليت بلدية مالبو الحريق أخمد
-حريق غابة ايت عنان بلدية درقينة عملية الاخماد متواصلة
-حريق غابة تاوريت اغيل بلدية تاوريت اغيل الحريق أخمد
-حريق غابة تيزي عوار بلدية مالبو الحريق متواصل
2- ولاية جيجل
-حريق غابة ايمولة-ارشف بلدية القنار عملية الاخماد متواصلة
– حريق غابة بني خزر بلدية زيامة منصورية الحريق متواصل
3-ولاية سكيكدة
-حريق غابة تادن بلدية واد زهور اخمد تحت الحراسة
4- ولاية قالمة
-حريق غابة منطقة كاف الكراب جبل بني صالح بلدية مجاز الصفاء الحريق أخمد
5- ولاية تيزي وزو
-حريق غابة قرية ايفان بلدية ايت شافع الحريق أخمد
-حريق غابة تيزي يمان بلدية ايت خليلي الحريق أخمد
-حريق غابة قرية ايفداسن بلدية ايت شافع الحريق أخمد
-حريق غابة قرية احدادن بلدية المعاتقة الحريق متواصل
– حريق غابة تيزي الجامع بلدية افرحونن الحريق متواصل