إدارة “الريال” تعاقب فالفيردي وتشواميني وتباشر محادثاتها مع مورينيو

فرض نادي ريال مدريد غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على فالفيردي وتشواميني، عقب الشجار الذي وقع بينهما في التدريبات.

وأعلن النادي في بيان له، عن اعتذار اللاعبين لبعضهما، وللنادي، ولزملائهما في الفريق.

من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية أن إدارة “الملكي” باشرت محادثاتها مع المدرب جوزي مورينيو، لتدريب النادي وإخراجه من الفوضى التي يعيشها، على مستوى غرف الملابس.

وأكد خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ريال مدريد بدأ في تفعيل “عملية جوزي مورينيو”، حيث تجري الاتصالات المباشرة حاليا”.

وأضاف الصحفي الإيطالي أن نادي بنفيكا يرغب في استمرار مورينيو” بأي ثمن، إلا أنه يدرك المحادثات الجارية مع ريال مدريد، وبذلك فإن الأمر يتوقف الآن على النادي الملكي.

وأشار رومانو إلى أن القرار بيد فلورنتينو بيريز، فهو من سيحسم ما إذا كان مورينيو سيعود أم لا.