إدارة “الريال” تعاقب فالفيردي وتشواميني وتباشر محادثاتها مع مورينيو
فرض نادي ريال مدريد غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على فالفيردي وتشواميني، عقب الشجار الذي وقع بينهما في التدريبات.
وأعلن النادي في بيان له، عن اعتذار اللاعبين لبعضهما، وللنادي، ولزملائهما في الفريق.
من جهة أخرى، أكدت تقارير إعلامية أن إدارة “الملكي” باشرت محادثاتها مع المدرب جوزي مورينيو، لتدريب النادي وإخراجه من الفوضى التي يعيشها، على مستوى غرف الملابس.
وأكد خبير الانتقالات، الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن ريال مدريد بدأ في تفعيل “عملية جوزي مورينيو”، حيث تجري الاتصالات المباشرة حاليا”.
🚨 Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.
Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.
Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026
وأضاف الصحفي الإيطالي أن نادي بنفيكا يرغب في استمرار مورينيو” بأي ثمن، إلا أنه يدرك المحادثات الجارية مع ريال مدريد، وبذلك فإن الأمر يتوقف الآن على النادي الملكي.
وأشار رومانو إلى أن القرار بيد فلورنتينو بيريز، فهو من سيحسم ما إذا كان مورينيو سيعود أم لا.