-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

إدارة السجون تعلن عن مسابقة توظيف وهذه هي الشروط

س.م
  • 864
  • 0
إدارة السجون تعلن عن مسابقة توظيف وهذه هي الشروط
أرشيف

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأحد، عن فتح مسابقة وطنية للتوظيف تخص رتبة عون إعادة التربية.

وحسب المديرية فإن المسابقة ستوفر ( 846 ) منصب شغل برتبة عون إعادة التربية.

وحددت المديرية العامة لإدارة السجون فترة التسجيلات وإرسال الملفات من 2021.12.23 إلى 2022.01.13.

ويضم ملف المسابقة الوثائق التالية:

– طلب خطي.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .

– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة ، تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني.

– نسخة من شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من إلتزامات الخدمة الوطنية بالنسبة لذكور.

– شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف طبيب مختص في طب العيون.

– شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

– إستمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح (نموذج رقم 01).

وأوضحت المديرية إنه لتحميل الإعلان وإستمارة المعلومات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي: dgapr.mjustice.dz.

مقالات ذات صلة
عائلة بمستغانم تحلم برؤية ابنتها بعد 25 سنة من الغياب

عائلة بمستغانم تحلم برؤية ابنتها بعد 25 سنة من الغياب

تأجيل محاكمة الوزيرة السابقة “تامزيرت” ومن معها إلى 6 جانفي

تأجيل محاكمة الوزيرة السابقة “تامزيرت” ومن معها إلى 6 جانفي

14 مليونا للقاضي المبتدئ و”حصانة” أمنية وقضائية

14 مليونا للقاضي المبتدئ و”حصانة” أمنية وقضائية

هذه مُؤشرات قرب انتهاء جائحة كورونا خلال 2022

هذه مُؤشرات قرب انتهاء جائحة كورونا خلال 2022

780 “مير” ونصف المجالس الولائية من الأفلان والأرندي

780 “مير” ونصف المجالس الولائية من الأفلان والأرندي

الإصابات في ارتفاع و”أوميكرون” يكتسح قريبا

الإصابات في ارتفاع و”أوميكرون” يكتسح قريبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد