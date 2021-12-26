إدارة السجون تعلن عن مسابقة توظيف وهذه هي الشروط

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الأحد، عن فتح مسابقة وطنية للتوظيف تخص رتبة عون إعادة التربية.

وحسب المديرية فإن المسابقة ستوفر ( 846 ) منصب شغل برتبة عون إعادة التربية.

وحددت المديرية العامة لإدارة السجون فترة التسجيلات وإرسال الملفات من 2021.12.23 إلى 2022.01.13.

ويضم ملف المسابقة الوثائق التالية:

– طلب خطي.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .

– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة ، تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني.

– نسخة من شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من إلتزامات الخدمة الوطنية بالنسبة لذكور.

– شهادة حدة البصر للعينين مسلمة من طرف طبيب مختص في طب العيون.

– شهادة قياس القامة مسلمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

– إستمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح (نموذج رقم 01).

وأوضحت المديرية إنه لتحميل الإعلان وإستمارة المعلومات والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي: dgapr.mjustice.dz.