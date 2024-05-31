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رياضة

إدارة المولودية تردّ على بيتكوفيتش

علي بهلولي
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إدارة المولودية تردّ على بيتكوفيتش
ح.م
فلاديمير بيتكوفيتش في آخر مؤتمر صحفي له.

ردّت إدارة نادي مولودية الجزائر على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، بِشأن تجاهل لاعبي فريقها.

ولم يجلب بيتكوفيتش أيّ لاعب من المولودية، لِمواجهتَي “الخضر” الموندياليتَين أمام غينيا كوناكري وأوغندا، رغم حيازة الفريق للقب البطولة الوطنية وتنشيطه لِنهائي كأس الجمهورية.

وفسّر التقني السويسري عدم استدعاء أيّ لاعب ينتمي إلى “العميد”، بِرغبته في بسط الاستقرار وتماسك المجموعة. وذلك في آخر مؤتمر صحفي نشّطه.

ونشرت إدارة نادي مولودية الجزائر، الجمعة، أرقاما تعكس حجم الإبهار الذي مارسه فريقها هذا الموسم (المنشور أدناه). في رسالة مُبطّنة إلى بيتكوفيتش.

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