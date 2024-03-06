إدارة مولودية الجزائر تصدر بيانا بخصوص مباراة وفاق سطيف

أصدرت إدارة مولودية الجزائر بيانا، بخصوص مباراة وفاق سطيف، لحساب الجولة الـ19 ، والتي انتهت لصالح “الوفاق” بهدف دون رد.

واستنكرت إدارة نادي مولودية الجزائر الأداء التحكيمي في المباراة، وقالت في بيانها:” كانت الأخطاء التحكيمية مؤثرة وبشكل مباشر في نتيجة المباراة وهذا بشهادة كل أهل الاختصاص، خاصة لقطة هدف الوفاق الذي جاء بعد دفع وخطأ واضح، ولكن ورغم التنديد والاستنكار وعشرات البيانات والتصريحات لم يتغير شيء “.

وأضافت: “في هذا السياق ترفض إدارة المولودية تكرار سيناريو الموسم الماضي أين ضيع الفريق مرتبة مؤهلة للمشاركة في منافسة قارية بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة التي عانى منها الفريق وحرمته من عشرة نقاط على الأقل، واليوم ورغم احتلال “العميد” ريادة الترتيب وبأفضل هجوم بتسجيله 35 هدفا إلا أنه من أقل الفرق حصولا على ركلات الجزاء، والتي حرم منها في لقاء وفاق سطيف”.

وتابعت: “في هذا السياق تطالب إدارة المولودية بتسليط العقوبات المناسبة ضد طاقم تحكيم مواجهة وفاق سطيف، والأكثر من ذلك عدم تكرارها مستقبلا خاصة بعد دخول البطولة منعرجا حاسما”.

كما طالبت إدارة “المولودية” في الأخير بضرورة توفير الأجواء الملائمة لمباريات كرة القدم سواء بالنسبة للاعبين في المستطيل الأخضر، أو حتى المناصرين “الذين باتوا يعانون الأمرين خاصة في بعض الملاعب التي لا توفر ظروفا ملائمة، وعلى الأقل توفير نفس الظروف التي يجدها المنافسون في ملعب 5 جويلية، أين يكون المستطيل الأخضر هو الفاصل الوحيد لتحديد النتيجة النهائية للمباراة”.