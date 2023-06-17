إدارة مولودية الجزائر تصدر بيانا حول ميركاتو الفريق

أصدرت إدارة مولودية الجزائر بيانا حول ميركاتو الفريق، نفت من خلاله الأخبار المتداولة بخصوص الانتدابات.

وقالت إدارة المولودية في بيان لها على الصفحة الرسمية للنادي:”تجدِّد إدارة نادي مولودية الجزائر نفيها للأخبار المغلوطة حول ميركاتو الفريق.. خاصة أنّ دوافع الحملة التي تقودها بعض الأطراف لزعزعة استقرار بيت “العميد” أضحت جلية للجميع”.

وأضافت: “إذ أن نفس الأشخاص سواء من وكلاء اللاعبين أو صحفيين أو حتى من جهات لا تملك أي صفة قانونية لتنشط في سوق الانتقالات، اجتمعوا للتشويش على ميركاتو المولودية بغرض فرض أسماء أو الوقوف ضد قدوم لاعبين أو لإثارة الرأي العام ضد “العميد” بأرقام وأجور خيالية وبتعويضات لا أساس لها من الصحة..”.

وأكدت إدارة المولودية في الأخير: “عملية الإستقدامات التي تقف عليها لجنة خاصة يتصدرها مدرب الفريق تسير في سرية تامة ووفق خطة واضحة تتماشى مع أهداف النادي التي تم تسطيرها بين الإدارة والطاقم الفني فقط”.

يبدو أن الميركاتو في المولودية خلال السنوات الماضية كان مربحا جدا، فهذا هو التفسير الوحيد للحملة التي يقودها بعض المناجرة والصحفيين وحتى المقربين ضد الفريق. للأسف لا مكان لكم اليوم ❌📝💸💵💴 — حاج رجم محمد حكيم – HADJ REDJEM Mohamed Hakim (@hadj_redjem) June 17, 2023

ومن جهته، قال رئيس مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: ” يبدو أن الميركاتو في المولودية خلال السنوات الماضية كان مربحا جدا، فهذا هو التفسير الوحيد للحملة التي يقودها بعض المناجرة والصحفيين وحتى المقربين ضد الفريق”.

وأضاف: “للأسف لا مكان لكم اليوم”.