إدارة مولودية الجزائر توقف 4 لاعبين بسبب فضيحة صور داخل ملهى
أعلنت إدارة مولودية الجزائر، الأحد، توقيف 4 لاعبين ظهروا في فيديو وصور وصفت بالفضيحة وتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقيل أنها داخل ملهى ليلي بمدينة وهران.
بيان إدارة مولودية الجزائر
عقدت إدارة مولودية الجزائر اجتماعا طارئا أمس للنظر في قضية أربعة لاعبين ظهروا في فضيحة الصور وفيديوهات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقرر إيقاف كل من بن ساحة، عدادي، ربيعي وعلاتي من الفريق الأول مع تسليط عقوبات و إجراءات سيتم الكشف عنها لاحقا إضافة إلى فتح تحقيق معمق حول ملابسات القضية.
وتنوه إدارة النادي أنها لن تتلاعب بكل ما يتعلق باسم و هوية ومبادئ وقيم مولودية الجزائر.