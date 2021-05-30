إدارة مولودية الجزائر توقف 4 لاعبين بسبب فضيحة صور داخل ملهى

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، الأحد، توقيف 4 لاعبين ظهروا في فيديو وصور وصفت بالفضيحة وتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقيل أنها داخل ملهى ليلي بمدينة وهران.

بيان إدارة مولودية الجزائر

عقدت إدارة مولودية الجزائر اجتماعا طارئا أمس للنظر في قضية أربعة لاعبين ظهروا في فضيحة الصور وفيديوهات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقرر إيقاف كل من بن ساحة، عدادي، ربيعي وعلاتي من الفريق الأول مع تسليط عقوبات و إجراءات سيتم الكشف عنها لاحقا إضافة إلى فتح تحقيق معمق حول ملابسات القضية.

وتنوه إدارة النادي أنها لن تتلاعب بكل ما يتعلق باسم و هوية ومبادئ وقيم مولودية الجزائر.