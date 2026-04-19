إدارة مولودية وهران تصدر بيانا بخصوص طرد زغبة في مباراة وفاق سطيف

أصدرت إدارة مولودية وهران بيانا بخصوص طرد حارس الفريق مصطفى زغبة خلال مباراة وفاق سطيف، التي جرت الجمعة.

وانهزم فريق مولودية وهران أمام الوفاق بثلاثية، في إطار الجولة الـ 27 من الرابطة المحترفة الأولى.

وشهدت المباراة طرد الحارس مصطفى زغبة بعد 13 دقيقة فقط، حيث نال البطاقة الصفراء الأولى، وبعد ثوان فقط تلقى الصفراء الثانية بعد حديث مع الحكم، ليطرد بالبطاقة الحمراء.

وأكدت إدارة مولودية وهران في بيانها أنها تقدمت بتقرير للجهات المعنية على خلفية “الأحداث التحكيمية” التي عرفها لقاء وفاق سطيف.

وأضافت أنها قامت بمراسلة الهيئات المختصة من أجل الحصول على التسجيلات الصوتية، للحديث الذي دار بين الحكم وزغبة، لتقييم ما حدث بينهما في تلك اللحظات بكل شفافية ونزاهة.

وأشارت إدارة “الحمراوة” أنها تقدمت بطعن بخصوص البطاقة الحمراء التي تلقاها الحارس زغبة، وطالبت بإلغائها.