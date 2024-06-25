إدارة نادي مرسيليا تتّخذ هذا القرار تُجاه بلومي

اتّخذت إدارة نادي مرسيليا الفرنسي قرارا، بِشأن اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي.

ويرتبط المهاجم بلومي (22 سنة) مع نادي فارينسي البرتغالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وقدّمت إدارة نادي مرسيليا إلى نظيرتها في فريق فارينسي في الأيّام القليلة الماضية، عرضا لِانتداب بلومي، قيمته المالية 3 ملايين أورو. لكن مسؤولي النادي البرتغالي رفضوا المقترح.

وتستعدّ إدارة نادي مرسيليا لِتقديم عرض آخر بِرقم مالي أكبر، تقول صحيفة “ريكورد” البرتغالية في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الثلاثاء. التي أضافت أن مسؤولي النادي الفرنسي متحمّسون، للإستفادة من خدمات نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية الأخضر بلومي.