-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

إدارة نادي مرسيليا تتّخذ هذا القرار تُجاه بلومي

علي بهلولي
  • 775
  • 0
إدارة نادي مرسيليا تتّخذ هذا القرار تُجاه بلومي

اتّخذت إدارة نادي مرسيليا الفرنسي قرارا، بِشأن اللاعب الدولي الجزائري محمد البشير بلومي.

ويرتبط المهاجم بلومي (22 سنة) مع نادي فارينسي البرتغالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

وقدّمت إدارة نادي مرسيليا إلى نظيرتها في فريق فارينسي في الأيّام القليلة الماضية، عرضا لِانتداب بلومي، قيمته المالية 3 ملايين أورو. لكن مسؤولي النادي البرتغالي رفضوا المقترح.

وتستعدّ إدارة نادي مرسيليا لِتقديم عرض آخر بِرقم مالي أكبر، تقول صحيفة “ريكورد” البرتغالية في تقرير لها بِهذا الشّأن نشرته، الثلاثاء. التي أضافت أن مسؤولي النادي الفرنسي متحمّسون، للإستفادة من خدمات نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية الأخضر بلومي.

مقالات ذات صلة
إسلام سليماني على رادار نادي أوكسير الفرنسي

إسلام سليماني على رادار نادي أوكسير الفرنسي

إيطاليا حبست الأنفاس ثمّ انتفضت

إيطاليا حبست الأنفاس ثمّ انتفضت

مولودية العاصمة محكوم عليها أن تصير الرقم واحد في إفريقيا

مولودية العاصمة محكوم عليها أن تصير الرقم واحد في إفريقيا

عرضان خليجيان لـ “عوّار” وهذه هي القيمة المالية المُقترحة

عرضان خليجيان لـ “عوّار” وهذه هي القيمة المالية المُقترحة

القيمة المالية لـ “محرز” تنخفض.. بِالتفاصيل

القيمة المالية لـ “محرز” تنخفض.. بِالتفاصيل

حاج رجم: “الاستقدامات مجرد إشاعات، ومركز التدريب سيدشن بعد النهائي”

حاج رجم: “الاستقدامات مجرد إشاعات، ومركز التدريب سيدشن بعد النهائي”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد