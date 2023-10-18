إدارة نيس تتخذ قرارها بخصوص عطال

قررت إدارة نادي نيس إيقاف اللاعب يوسف عطال إلى إشعار آخر، رغم اعتذاره عن المنشور الذي أبدى من خلاله تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وقالت إدارة نيس في بيان لها على الصفحة الرسمية للنادي على فايسبوك: “قرّر النادي إيقاف يوسف عطال إلى إشعار آخر”.

وأضافت في بيانها: “اجتمعت إدارة النادي مع يوسف عطال بعد عودته من تربص المنتخب، واعترف بخطئه، وقدم اعتذاراته خطيا وعلنيا”.

وتابعت: ” نظرا لخطورة المنشور، اتخذ النادي قرارا بإيقاف اللاعب، قبل القرارات التي يمكن أن تقررها السلطات الرياضية والقضائية”.

وأبدى عطال تضامنه مع الشعب الفلسطيني، من خلال منشور له على حسابه الخاص، ليتعرض بعدها لانتقادات كبيرة في فرنسا.

وقدم اللاعب اعتذاره في منشور آخر، بعدما خيّره عمدة نيس بالاعتذار أو الطرد.