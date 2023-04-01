إدارة وفاق سطيف تصدر بيانا حول مباراة شباب قسنطينة

أصدرت إدارة وفاق سطيف بيانا حول طريقة الاستقبال والمعاملة في لقاء شباب قسنطينة، الذي لعب الجمعة، بملعب بن عبد المالك، وانتهى لصالح أصحاب الأرض بثنائية.

وقالت إدارة الوفاق في بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك” : “تعرب إدارة نادي وفاق سطيف عن استيائها الشديد، لما وجده الفريق من سوء معاملة واستقبال، من طرف إدارة شباب قسنطينة، بملعب بن عبد المالك، رغم أن المباراة لعبت في يوم من أيام شهر رمضان المعظم، الذي ينبغي علينا جميعا كمسلمين احترام حرمته وخصوصيته”.

وأضافت: “مهما تكن درجة أهمية المقابلة، التي تبقى مجرد مواجهة رياضية لا أكثر، للعلم أن تشكيلة الفريق بقيت محتجزة في الملعب رفقة باقي أعضاء الطواقم إلى غاية أذان المغرب”.

ومن جهة أخرى قالت إدارة وفاق سطيف: ” تعرض الفريق لظلم التحكيم مرة أخرى، ما يستوجب الاحتجاج على هذه الأخطاء المؤثرة والمتكررة في حق النادي، حيث احتسب الطاقم التحكيمي هدف المنافس الذي جاء من وضعية تسلل في الدقيقة الرابعة من انطلاق المباراة، مقابل حرمانه فريقنا من ضربة جزاء، إثر تعرض المهاجم قناوي لمسك من القميص واضح وضوح الشمس، وعدم احتسابه هدفا صحيحا في الدقيقة 41 رغم أن صور تلفزيون أظهرت شرعية الهدف ولا وجود لوضعية تسلل”.

وتقدمت إدارة الوفاق في الأخير بالشكر لرجال الأمن الوطني “الذين سهروا على توفير الحماية لوفد وفاق سطيف وأنصاره إلي غاية مغادرة الجميع مدينة قسنطينة عائدين إلى ولاية سطيف”.