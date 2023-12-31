إدراج هذه الولاية في الدراسة الشاملة لتحويل مياه البحر المحلاة

أكد وزير الري طه دربال، السبت، بأنه “سيتم إدراج ولاية معسكر في الدراسة الشاملة لتحويل مياه البحر المحلاة”.

وأوضح دربال خلال لقاء صحفي على هامش زيارته التفقدية للولاية بأنه “سيتم إدراج ولاية معسكر في الدراسة الشاملة لتحويل مياه البحر المحلاة”.

وأضاف بأن “ولاية معسكر ستكون إحدى الولايات المستفيدة من مشاريع تحويل مياه البحر المحلاة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, القاضية بتحويل مياه البحر المحلاة لفائدة الولايات التي تبعد عن المناطق الساحلية بـ150 كلم”.

وأشار في ذات السياق بأنه “بعد دخول محطة تحلية مياه البحر بمنطقة “الرأس الأبيض” (ولاية وهران) ستستفيد ولاية معسكر من كميات إضافية من المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى تأمين حاجيات ذات الولاية من هذه المادة الحيوية انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر “بالمقطع” (وهران)”, مضيفا بأن “هذه العملية تعد كحل جدري لإشكالية تذبذب الماء الشروب بولاية معسكر”.

ومن جهة أخرى، أبرز دربال بأنه “أسدى تعليمات لمسؤولي الديوان الوطني للسقي وصرف المياه المشرف على مشروع إنجاز تحويل المياه من سد بلدية بوحنيفية نحو سد “فرقوق” (بلدية الفراقيق) تقضي بضرورة تقليص مدة إنجاز هذا المشروع وتسليمه في أقرب الآجال الممكنة باعتبار الفلاحين الذين ينشطون بالمحيط المسقي لسهل الهبرة ينتظرون هذه العملية بفارغ الصبر كونها توفر كميات معتبرة من المياه لسقي هذا المحيط”.

وذكر أن “وزارته تولي أهمية كبيرة لنظام تصفية المياه المستعملة حيث سيتم في هذا الإطار الرفع من أنظمة تصفية المياه المستعملة بولاية معسكر وإمكانية إنجاز أخرى مستقبلا”.

وعلى صعيد آخر كشف الوزير خلال متابعته لعرض حول قطاع الري بولاية معسكر عن “إحصاء دائرته الوزارية 213 نظام لتصفية المياه المستعملة على المستوى الوطني والتي تم حصر النقائص التي تواجهها حيث سيتم إعادة تهيئة هذه الأنظمة كي تصبح صالحة لاستغلالها في مجال السقي الفلاحي”.