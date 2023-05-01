إدماج 20 ألف مستفيد من منحة البطالة في عالم الشغل

العملية مستمرة وفق عروض العمل المتوفرة.. بوضياف:

كشف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد شرف الدين بوضياف، الاثنين، أن نحو 20 ألف مستفيد من منحة البطالة تم إدماجهم في عالم الشغل.

وأوضح بوضياف، في منتدى الإذاعة الجزائرية أن العدد الاجمالي للمستفيدين من منحة البطالة بلغ 1.929.000 مستفيد إلى غاية شهر أفريل 2023 وأن نحو 20 ألفا من المعنيين تم إدماجهم في عالم الشغل بالقطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن عملية الإدماج مستمرة وفق عروض العمل المتوفرة.

وأضاف أن أزيد من 75 ألف معني بمنحة البطالة يستفيدون حاليا من تكوين تأهيلي قصير المدى على مستوى مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى أنه تم توفير 102 ألف مقعد بيداغوجي للتكوين لتمكينهم من اكتساب مهارات ومؤهلات في مهن تسهل إدماجهم في عالم الشغل.

وذكر في ذات السياق بأن منحة البطالة الموجهة للشباب طالبي الشغل لأول مرة، هدفها التكفل بهؤلاء ومرافقتهم إلى غاية إدماجهم في مهن تتوافق ومؤهلاتهم، مذكرا بأنه تم وضع أرضية رقمية لتعزيز التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، لاسيما قطاع التكوين والتعليم المهنيين لإنجاح هذه العملية.

وبخصوص سياسة التشغيل، اعتبر بوضياف أن الوكالة الوطنية للتشغيل تعد “محورا أساسيا” في مجال عروض وطلبات العمل، وذلك ضمن استراتيجية تنسيق مع العديد من القطاعات، مبرزا أهمية الرقمنة لتسهيل هذه العملية وإنجاحها.

ولدى تطرقه إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات، أكد بوضياف أنه تم القيام بعملية الإدماج النهائي في عالم الشغل لفائدة أكبر عدد من المعنيين.

وبنفس المناسبة، أشاد بوضياف بالقرارات التي تم اتخاذها الأحد في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا، مبرزا أن السلطات العليا “تولي أهمية بالغة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين بمن فيهم العمال والمتقاعدون”.