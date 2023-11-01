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رياضة

إريتيريا تنسحب من تصفيات المونديال والجزائر مُطالبة بِمُراعاة هذا المُستجَدّ

علي بهلولي
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إريتيريا تنسحب من تصفيات المونديال والجزائر مُطالبة بِمُراعاة هذا المُستجَدّ
ح.م

أعلن اتحاد إريتيريا لِكرة القدم في أحدث بيان له، عن انسحاب منتخب بلاده من تصفيات كأس العالم 2026.

وتنطلق التصفيات في الـ 13 من نوفمبر الحالي، حيث كان يُفترض أن يلعب منتخب إريتيريا في فوج خامس، يضمّ فرق زامبيا والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل والنيجر.

واكتفى اتحاد الكرة الإريتيري بِنشر بيان مُقتضب يذكر فيه الانسحاب، دون توضيح أسباب اتّخاذ هذا القرار. كما يُبيّنه المنشور الأحمر المُدرج أدناه، بـ “التغرينية” اللّغة الرّسمية في هذا البلد الذي يقع في شرق القارّة السّمراء والقرن الإفريقي تحديدا.

ويُفترض أن هذا الانسحاب سيُؤثّر على مجريات تصفيات مونديال 2026، وبِعبارة أخرى، قد يلجأ الاتحادان الدولي والإفريقي لِكرة القدم في الأيّام القليلة المقبلة، إلى الإعلان عن عدم احتساب نتائج المنتخبات في كلّ الأفواج (تسع مجموعات)، مع مُتذيّل لائحة الترتيب.

وتنصّ صيغة التصفيات الإفريقية لِكأس العالم 2026، على وجود 9 أفواج تضمّ 6 منتخبات مُناصفة. وبعد 10 جولات، يتأهّل رائد كلّ فوج لِمونديال أمريكا والمكسيك وكندا. وتظفر أربعة منتخبات صاحبة أحسن رتبة ثانية، بِتأشيرات خوض مواجهات السدّ، مع بعضها البعض، ثمّ مع منافسين من قارّات أخرى، لِحصد تأشيرتَين أخيرتَين رُصدتا في المزاد.

ويضمّ فوج الجزائر منتخبات غينيا كوناكري وأوغندا والموزمبيق وبوتسوانا والصومال، واستنادا إلى المعطيات المذكورة أعلاه، قد لا تُحتسب نتائج هذه الفرق مع صاحب المركز السّادس والأخير عند نهاية التصفيات، هذا إذا عدّلت “الفيفا” و”الكاف” اللّوائح. كما ينبغي على رجال جمال بلماضي الاستعداد بِجدّية والتركيز بِشدّة، في مقابلاتهم مع المنتخبات القوية في هذا الفوج.

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