-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
تمّ تهريبها عبر نفس الطرق المستخدمة لتهريب الحشيش

إسبانيا تحجز 5 أطنان من الكوكايين القادمة من المغرب

الشروق أونلاين
  • 369
  • 0
إسبانيا تحجز 5 أطنان من الكوكايين القادمة من المغرب
أرشيف
الشرطة الإسبانية

ضبطت الشرطة الإسبانية ما يقارب 5 أطنان من الكوكايين. تمّ نقلها على متن زوارق بحرية من المغرب إلى مقاطعة هويلفا جنوب غربي البلاد. 

وقالت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة، إن حجز الكمية المذكورة من المخدرات، جاء خلال عملية أمنية نُفّذت يوم السبت الماضي 14 مارس.

وأكدت صحيفة “إل باييس” إن الشرطة اكتشفت في المقاطعة المذكورة منشأة تخزين مؤقتة للمهرّبين. كانت تبقى فيها المخدرات يوما أو يومين فقط، قبل نقلها إلى وجهتها النهائية.

المغرب بوابة مفتوحة لتهريب الكوكايين والمخدرات إلى أوروبا

وتابعت الصحيفة أن الكوكايين المحجوز “وصل حديثا إلى إسبانيا عبر نفس الطرق المستخدمة عادة لتهريب الحشيش. باستخدام زوارق سريعة من المغرب”. 

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 8 أشخاص، بينهم 5 أجانب، في عمليتي مداهمة نُفذتا في هويلفا وإشبيلية.

كما ضبطت الشرطة مبلغا ماليا بقيمة مليون يورو، وبنادق هجومية. ومعدّات تُستخدم لوزن المخدرات، يضيف المصدر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد