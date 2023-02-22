إستنفار في اليابان بسبب كرة مجهولة على شاطئ البحر (فيديو)
قالت وسائل إعلام رسمية في اليابان مساء الثلاثاء، إن شرطة البلاد تعاملت مع كرة معدنية مجهولة المصدر، أبلغ مواطنون عن وجودها على شاطئ البحر في منطقة شيزوكا.
وحسب ما ذكرته المصادر، فقد تلقّت الشرطة بلاغا بوجود لغم على ساحل مدينة هاماماتسو بمحافظة شيزوكا، ليتمّ على إثر ذلك إرسال فريق متخصّص في المتفجرات إلى المكان.
لكن ما تمّ العثور عليه لم يكن سوى “كرة معدنية قطرها حوالي 1.5 متر. وقد تمّ التأكد من أن داخلها كان فارغا، وأنها لا تحتوي على أي مواد متفجّرة”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في اليابان عن شاهد عيان، أن الكرة المعدنية المجهولة كانت موجودة بالمكان منذ ما يزيد عن الشهر.
【動画】海岸に謎の鉄球？
静岡県浜松市の遠州浜海岸に
直径１点５メートルほどの
金属製の球体が
打ち上げられているのが
見つかりました
警察が調べたところ
爆発の危険性はありませんが
どのような物かは詳しく
わかっていないということです pic.twitter.com/M8qpnfdWWy
— NHK静岡放送局 (@nhk_shizuoka_) February 21, 2023