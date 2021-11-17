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رياضة
تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا:

إسلام سليماني هداف تصفيات كأس العالم 2022

الشروق أونلاين
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إسلام سليماني هداف تصفيات كأس العالم 2022

تصدر اللاعب الدولي إسلام سليماني نجم أوليمبك ليون الفرنسي، قائمة الهدافين لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، برصيد 7 أهداف، وساهم في عبور الخضر إلى المرحلة الثالثة ووصوله للدور الفاصل.

يأتي في المركز الثاني بعد سليماني، إبراهيما كوني لاعب مالي، وأيوب الكعبي لاعب المغرب، ورياض محرز لاعب الخضر، وعبد البار زكاري لاعب النيجر، كل منهم برصيد 5 أهداف.

وجاءت الـ10 منتخبات المتأهلة إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم على النحو التالي: (مصر – الجزائر – تونس – المغرب – السنغال – نيجيريا – الكاميرون – غانا – مالي – الكونغو الديمقراطية).

ويتكون التصنيف الأول من السنغال، تونس، المغرب، الجزائر، نيجيريا، فيما يأتي في التصنيف الثاني كل من مصر، غانا، الكاميرون، مالي، الكونغو الديمقراطية. علما أن الموعد المتوقع لإجراء قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم سيكون في 18 ديسمبر المقبل بالدوحة بمناسبة نهائي كأس العرب، على أن تقام المباريات في شهر مارس من العام المقبل 2022، علما أن أصحاب التصنيف الثاني يلعبون لقاءات الذهاب بملعبهم،ويلعبون مباراة العودة خارج القواعد.

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