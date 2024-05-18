إسماعيل بن ناصر اختار وجهته الجديدة

كشفت شبكة قنوات “سكاي إيطاليا”، أن النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر يتجه نحو الانتقال للدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتبط بن ناصر بعقد مع “الروسونيري” حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته السوقية مبلغ 35 مليون يورو في بورصة الموقع المختص “ترانسفير ماركت”، ويفضّل إسماعيل بن ناصر الانتقال للمملكة العربية السعودية لعدة اعتبارات رياضية ومالية بالأساس.

ويملك لاعب وسط “محاربي الصحراء” في سجله 168 مباراة مع فريق ميلان ضمن مختلف المسابقات، سجل فيها 7 أهداف وأهدى 11 تمريرة حاسمة.