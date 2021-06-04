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إلى جانب الآداء الرائع وكتابة الأسماء باللغة العربية

إشادة واسعة بكوفية المنتخب الجزائري في ودية موريتانيا

نادية شريف
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إشادة واسعة بكوفية المنتخب الجزائري في ودية موريتانيا

حظي المنتخب الوطني الجزائري، مساء الخميس، بإشادة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتداء عناصره للكوفية الفلسطينية تضامنا مع القدس وغزة خلال المباراة الودية مع المنتخب الموريتاني.

واعتبر ناشطون تصرف “محاربي الصحراء” التفاتة طيبة تحسب لهم وفيها تعبير عميق عن تجذّر القضية الفلسطينية في كل قلوب الجزائريين، الذين يحملون همها في كافة المجالات، بما فيها الرياضية.

كما عبّرو عن فخرهم بوجود العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الجزائري على قمصان التسخين للاعبين، معتبرينها إشارة إلى أن فلسطين فوق الأكتاف وعلى الصدور.

كما أثنوا على الموقف غير المسبوق لهم والمتمثل في كتابة أسمائهم على قمصانهم باللغة العربية.

وقال محمد عثمان، ممثل حركة حماس بالجزائر في تغريدة على تويتر إن ظهور لاعبي المنتخب الجزائري مرتدين الكوفيه الفلسطينية يتجاوز التعبير عن وحدة الحال و الإنحياز للحق الفلسطيني الى الفخر بانتصار اخوانهم في جولة “سيف القدس” و البحث عن الدور في تعزيز خيار الم*قاومة و الدفاع عنه.

يذكر أن المباراة الودية أُقيمت على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، حيث فاز “محاربو الصحراء” برباعية مقابل هدف.

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