إشادة واسعة بكوفية المنتخب الجزائري في ودية موريتانيا
حظي المنتخب الوطني الجزائري، مساء الخميس، بإشادة كبرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ارتداء عناصره للكوفية الفلسطينية تضامنا مع القدس وغزة خلال المباراة الودية مع المنتخب الموريتاني.
واعتبر ناشطون تصرف “محاربي الصحراء” التفاتة طيبة تحسب لهم وفيها تعبير عميق عن تجذّر القضية الفلسطينية في كل قلوب الجزائريين، الذين يحملون همها في كافة المجالات، بما فيها الرياضية.
لاعبو منتخب #الجزائر يتضامنون مع #فلسطين بإرتداء “الكوفية” الفلسطينية الشهيرة لمساندة الأشقاء ضد بطش الإحتلال الإسرائيلي قبل مباراة #موريتانيا الودية 🇩🇿♥️👏#فلسطين_تنتصر || #TeamDz pic.twitter.com/ItrDhLoIgW
— محمد الجزار (@mohamedelgazar4) June 3, 2021
كما عبّرو عن فخرهم بوجود العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الجزائري على قمصان التسخين للاعبين، معتبرينها إشارة إلى أن فلسطين فوق الأكتاف وعلى الصدور.
و علم #فلسطين بجانب علم #الجزائر على أقمصة التسخين للاعبي المنتخب الجزائري. pic.twitter.com/wUscAR9mtf
— 🅷🅸🅱🅰 RAHMAN 🆄.🅽. (@HibbbaUn) June 3, 2021
كما أثنوا على الموقف غير المسبوق لهم والمتمثل في كتابة أسمائهم على قمصانهم باللغة العربية.
وقال محمد عثمان، ممثل حركة حماس بالجزائر في تغريدة على تويتر إن ظهور لاعبي المنتخب الجزائري مرتدين الكوفيه الفلسطينية يتجاوز التعبير عن وحدة الحال و الإنحياز للحق الفلسطيني الى الفخر بانتصار اخوانهم في جولة “سيف القدس” و البحث عن الدور في تعزيز خيار الم*قاومة و الدفاع عنه.
ظهور لاعبي المنتخب الجزائري مرتدين الكوفيه الفلسطينية يتجاوز التعبير عن وحدة الحال و الإنحياز للحق الفلسطيني الى الفخر بانتصار اخوانهم في جولة “سيف القدس” و البحث عن الدور في تعزيز خيار الم*قاومة و الدفاع عنه. تحية لشعب الجزائر نرسلها عبر الفرسان الخضر pic.twitter.com/6taSHrpcfO
— Mohammad Othman (@ir_othman) June 4, 2021
يذكر أن المباراة الودية أُقيمت على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة، حيث فاز “محاربو الصحراء” برباعية مقابل هدف.