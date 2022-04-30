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إشاعة وفاة السيسي تُربك وسائل إعلام في مصر

الشروق أونلاين
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إشاعة وفاة السيسي تُربك وسائل إعلام في مصر
أرشيف
عبد الفتاح السيسي

 تداول مستخدمون لمواقع التواصل في مصر مساء الجمعة، صورة لما يفترض أنه خبر كاذب عن وفاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. منشورا عبر منصة “نبض”.

و”نبض” هو تطبيق لنشر الأخبار من مواقع وسائل الإعلام العربية بشكل آلي. لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه قد تمّ إغلاق الموقع بعد تعرّضه للقرصنة من أجل نشر أخبار كاذبة.

وقالت قناة “سي.بي.أس”في تغريدة على تويتر: “غلق تطبيق نبض بمصر بعد قيام مجهولين باختراقه وبث أخبار كاذبة عبره”، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

غير أنّ إدارة “نبض” نفت في بيان، أن يكون التطبيق قد تعرّض لأي عملية اختراق، مذكرة أن المنصة لا تقوم بتحرير الأخبار التي تنشرها نقلا عن المواقع الإخبارية.

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