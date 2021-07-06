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الجزائر

إصابة خاسف بِفيروس “كورونا”

علي بهلولي
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إصابة خاسف بِفيروس “كورونا”

أعلنت إدارة نادي تونديلا البرتغالي، الثلاثاء، عن إصابة لاعبها الدولي الجزائري نوفل خاسف بِفيروس “كورونا”.

ويخضع نوفل خاسف حاليا للحجر الصحّي والعلاج، كما جاء في بيان لِإدارة نادي تونديلا.

ويرتبط المدافع نوفل خاسف (23 سنة) مع نادي تونديلا البرتغالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2022.

للإشارة، كانت “الفيفا” في شهر أفريل الماضي، قد عاقبت نوفل خاسف بِالإيقاف لِمدّة 4 أشهر، وتسديد غرامة مالية بِقيمة 160 ألف أورو (نحو 2.5 مليار سنتيم)، بِسبب فسخه للعقد الذي يربطه مع إدارة نادي نصر حسين داي بِطريقة أحادية. وذلك بعد شكوى تقدّم بها مسؤولو الفريق العاصمي.

وسبق لِنوفل خاسف المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في مواجهتَي زامبيا وبوتسوانا أواخر مارس الماضي، ودخل إلى أرضية الميدان بديلا في اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة الثانية.

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