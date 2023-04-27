إصابة خطيرة تُنهي موسم بن عياد قبل الآوان

انتهى موسم اللاعب الدولي الجزائري رياض بن عياد قبل الآوان، بعد تعرّضه لِإصابة خطيرة.

ويشكو المهاجم بن عياد تمزّقا في الأربطة الهلالية للرّكبة، يقول بيان لِإدارة ناديه الترجي التونسي نشرته سهرة الخميس. وأضافت أن الدولي الجزائري سيُجري عملية جراحية، ولن يعود إلى المنافسات الرّسمية إلى غاية الموسم المقبل.

وكان بن عياد قد تعرّض للإصابة الثلاثاء الماضي، خلال مباراة فريقه الترجي والضيف النجم الساحلي، حيث اضطرّ إلى الخروج في الدقيقة الـ 72، رغم أنه دخل إلى أرضية الميدان بديلا لِزميل له أُصيب بِدوره في الدقيقة الـ 23.

وفي الطبّ الرّياضي، يُجْبَرُ اللاعب الذي يُصاب بِتمزّق في الأربطة الهلالية، على العلاج والرّاحة لِمدّة 6 أشهر. ما يعني أن بن عياد سيبقى بعيدا عن الميادين حتى أكتوبر المقبل.