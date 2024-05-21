إصابة زوجة بشار الأسد بسرطان الدم

أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، تشخيص أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، بسرطان الدم “لوكيميا”.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: “بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)”.

وأضاف: “السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المُناسب، وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.

وأسماء الأسد، البالغة من العمر 48 عاما، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد، ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سوريا بعد لقاء بشار الأسد، حيث تزوجا منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.

وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابة السيدة الأولى بسرطان الثدي، وبعد “خوضها رحلة علاج تم الإشارة إلى أنها استجابت للعلاج.