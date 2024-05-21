-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

إصابة زوجة بشار الأسد بسرطان الدم

جواهر الشروق
  • 192
  • 0
إصابة زوجة بشار الأسد بسرطان الدم

أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، تشخيص أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، بسرطان الدم “لوكيميا”.

وجاء في بيان الرئاسة السورية: “بعد ظهور أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا)”.

وأضاف: “السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المُناسب، وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج”.

وأسماء الأسد، البالغة من العمر 48 عاما، هي في الأصل من محافظة حمص بوسط البلاد، ولدت ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سوريا بعد لقاء بشار الأسد، حيث تزوجا منذ 24 عاما ولديهما ثلاثة أبناء هم حافظ وزين وكريم.

وسبق وأن أعلنت رئاسة نظام الأسد في 2018 إصابة السيدة الأولى بسرطان الثدي، وبعد “خوضها رحلة علاج تم الإشارة إلى أنها استجابت للعلاج.

مقالات ذات صلة
العناكب في البيوت.. عنوان للفقر أم مجرد خرافة؟

العناكب في البيوت.. عنوان للفقر أم مجرد خرافة؟

8 أسباب تجعلك تعاني من إجهاد العين

8 أسباب تجعلك تعاني من إجهاد العين

المرآة مهمة لتطوير مهارات طفلك لكن عليك الحذر!

المرآة مهمة لتطوير مهارات طفلك لكن عليك الحذر!

خبراء يحذرون من تخزين الطعام المطبوخ في الثلاجة لمدة أسبوع 

خبراء يحذرون من تخزين الطعام المطبوخ في الثلاجة لمدة أسبوع 

نانسي عجرم في ورطة بسبب فريد الأطرش!

نانسي عجرم في ورطة بسبب فريد الأطرش!

مغربية تفجر مفاجآت بشأن اختطاف ابنها في ميانمار!

مغربية تفجر مفاجآت بشأن اختطاف ابنها في ميانمار!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد