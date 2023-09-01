إصابة عوّار

اضطرّ اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار سهرة الجمعة، إلى مغادرة أرضية الميدان مُصابا.

حدث ذلك خلال مباراة فريق روما والضّيف نادي ميلان آسي، التي تُجرى عند كتابة هذه الأسطر، بِرسم الجولة الثالثة من عمر البطولة الإيطالية.

وشعر متوسّط الميدان عوّار بِآلام على مستوى الفخذ اليسرى، فلجأ مدربه في فريق روما جوزي مورينيو إلى إخراجه في الدقيقة الـ 31.

ولم تُصدر إدارة نادي روما بعد بيانا عن نوعية إصابة الدولي الجزائري، ومدى خطورتها من عدمها.

وعانى حسام عوّار كثيرا من مشكل الإصابات في الموسم الماضي، حيث سقط في فخّها أربع مرّات.

وباتت مشاركة حسام عوّار مع المنتخب الوطني الجزائري ضد تنزانيا والسنيغال، محلّ شكّ.

وتُلعب المقابلتان الخميس المقبل وبعد خمسة أيّام من ذلك.