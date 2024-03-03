إصابة ماندي وقد يغيب عن مُواجهتَي بوليفيا وجنوب إفريقيا

تعرّض اللاعب الدولي الجزائري عيسى ماندي بعد ظهيرة الأحد لِإصابة، في مباراة فريقه فياريال والزّائر نادي غرناطة الإسبانيَين.

ودخل المدافع ماندي إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، قبل أن يضطرّ إلى الخروج بِداعي الإصابة في الدقيقة الـ 62 (لعب 17 دقيقة فقط).

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم تُصدر إدارة نادي فياريال بعد بيانا عن نوعية إصابة ماندي، ومدى خطورتها من عدمها.

ولِسوء حظّ ماندي أن مواجهة نادي غرناطة هي أوّل لقاء له منذ الـ 27 من جانفي الماضي (36 يوما)، تاريخ مشاركته بديلا ضدّ المُضيّف فريق برشلونة. حيث لم تُمنح له فرصة اللّعب بعدها في المقابلات الرّسمية الأربع لِفريقه فياريال، وتابعها من دكّة البدلاء.

وعند دخوله إلى الملعب، كان فريق فياريال مُتقدّما في النتيجة (3-0)، ولمّا خرج ماندي ترك الحصيلة قد تحوّلت إلى (4-0). لِتنتهي المواجهة بِفوز فياريال على غرناطة بِنتيجة ثقيلة (5-1).

وبات فريق فياريال يحوز 32 نقطة في المركز الـ 12، ويشغل نادي غرناطة الرّتبة الـ 19 وقبل الأخيرة بِرصيد 14 نقطة.

وهكذا سيلفّ الغموض مشاركة ماندي في مُقابلتَي المنتخب الوطني الودّيتَين أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، بِالجزائر في الـ 22 والـ 26 من مارس الحالي، تواليا.

وقبل الإصابة المذكورة أعلاه، تعرّض عيسى ماندي لِأُخرى هذا الموسم، وذلك ما بين نوفمبر وديسمبر الماضيَين. وأبعدته عن الميادين لِمدّة 26 يوما، وغيّبته عن 7 مقابلات رسمية لِفريقه “الغوّاصة الصّفراء”.