إضرام النّار في سيارة والدة حكم في بطولة قبرص

دخل حكّام البطولة القبرصية للقسم الأوّل في إضراب، تضامنا مع زميلهم مينيلاوس أنطونيو.

وأضرم مجهولون النّار في سيارة والدة حكم الساحة القبرصي مينيلاوس أنطونيو، في ساعة مُبكّرة من صباح الإثنين الماضي.

وكان الحكم مينيلاوس أنطونيو (28 سنة) قد أدار مباراة فريق أريس وضيفه نادي بافوس، لِحساب الجولة الرابعة من عمر البطولة القبرصية، مساء الأحد الماضي. وانتهت بِهدف لِمثله، مع تصدّر فريق أريس للائحة الترتيب بِرصيد 10 نقاط، وتموقع نادي بافوس في المركز الـ 4 بِمجموع 7 نقاط.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة القبرصية، فإن الحكّام المُضربين طالبوا السلطات المعنية بِتوفير الحماية لهم ولِأسرهم، بِسبب ما وقع لِزميلهم مينيلاوس. فيما أقدم اتحاد الكرة المحلّي على إيقاف البطولة إلى إشعار آخر.

وكان مقرّ لجنة التحكيم القبرصي قد شهد انفجار قنبلة في جوان الماضي، وفي عام 2020، انفجرت سيارة مفخّخة لِأحد حكّام بطولة القسم الأوّل، كما تعرّضت والدة أحد زملائهم لِاعتداء سنة 2015.

وتحوم تهم ترتيب نتائج المقابلات وفساد البطولة وسلك التحكيم، حول مثل هذه الحوادث الخطيرة.